Стоимость топлива начала расти как у оптовиков, так и в розничных сетях заправок.

Впервые за год цены на бензин в Украине пошли вверх: Цифры depositphotos

В Украине наблюдается значительный рост стоимости бензина и дизельного топлива. Впервые за год цены растут и сейчас фиксируется вторая волна подорожания. Об этом сообщает Enkorr со ссылкой на данные “Консалтинговой группы А-95“.

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В течении последней недели наблюдается повышение цены на топливо у оптовиков, сейчас рост составляет 5%. В течении всего июня рост цен на бензин составил 7% или 1,2 грн/л, а дизтопливо – 6% или 90 коп/л.

Крупные операторы АЗС WOG и Glusco за три дня, 3-6 июля, подняли цену на 40-50 коп/л. В сети WOG топливо уже дорожало на прошлой неделе на 20-30 копеек, что дало рост цены на 70-80 коп/л за две недели.

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Не отстают от них и WOG с Glusco, здесь рост составил 50 и 40 коп/л соответственно. Примечательно, что АЗС Glusco подняли стоимость на выходных, до этого цена не менялась.

В сетях Mango, Amic и UPG за выходные стоимость подросла на 30 коп/л.

Впервые за год цены на бензин в Украине пошли вверх: Цифры enkorr

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