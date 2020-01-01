Китай бьет рекорды по выпуску и продажам авто: Статистика

Похоже, Поднебесная пришла в себя после пандемии.

По данным Китайской ассоциации автопроизводителей (СААМ), в июне страной произведено и продано 2,33 и 2,3 млн автомобилей соответственно. Об этом сообщает Укравтопром.

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В сравнении с маем такие показатели выше на +6,3%, а с июнем 2019 года на +22,5%.

За первое полугодие автопром Китая сократился на 16,8% (или 10,11 млн единиц) в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.

Продажи выросли в сравнении с маем на +4,8%, в сравнении с июнем 2019 года на +11,6%.

По данным СААМ, производство и продажа авто на новых источниках энергии (NEV) на протяжении шести месяцев стабильно падает.

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Продажи таких авто упали на -33,1% (или до 104 тыс единиц) в июне, суммарно с января по июнь показатель составил 393 тыс единиц, или -37,4% в сравнении с июнем 2019 года.

Ранее мы сообщали, что в Украине в июне 2020 года было выпущено 336 единиц ТС.