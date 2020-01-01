Рынок автомобилей ЕС в мае продолжил падение: Цифры

Несмотря на послабления карантина в мае, регистрация авто была в два раза меньше прошлогодней.

В мае 2020 года невзирая на послабления карантинных ограничений, рынок европейского автопрома финишировал с падением объемов на -52,3%. Если в 2019 году в мае было продано 1 млн 217 тыс 259 единиц, то в 2020 году было продано всего 581 тыс 161 единица.

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Об этом сообщает Автопром со ссылкой на данные АСЕА.

На всех 27 рынках ЕС наблюдалось падение. В странах - лидерах автопрома оно было таким:

Испания – 72,7%

Франция – 50,3%

Италия – 49,6%

Германия – 49,5%.

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Те же страны оказались и в лидерах по продажам мая:

Германия – 168 148 единиц,

Италия – 99 711 единиц,

Франция 96 310 единиц.

По маркам традиционно в лидерах VW Group с регистрациями 145 тыс 195 единиц (-52,4%), PSA Group – 91 тыс 146 единиц (-54,4%) и RENAULT Group – 69 230 единиц (-52,5%).

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