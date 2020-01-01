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ТОП-9 лидеров среди авто с пробегом в регионах Украины

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Лидером в нескольких областях стал Dacia Logan.
ТОП-9 лидеров среди авто с пробегом в регионах Украины
ТОП-9 лидеров среди авто с пробегом в регионах Украины
Wikipedia

В июне среди не новых автомобилей наибольшей популярностью пользовались отдельные марки в отдельных регионах Украины. Об этом сообщает аналитический центр Авто.Риа.

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В июне по всей стране было зарегистрировано 28 500 легковушек с пробегом. В мае регистраций было на несколько тысяч больше. В регионах в июне особым спросом пользовались такие марки.

ТОП-9 б/у авто в регионах Украине июнь 2020

  • Dacia Logan  - автомобиль был популярен в большинстве областей по сравнению с другими моделями. В Винницкой, Житомирской, Тернопольской, Хмельницкой, Черниговской, Кировоградской, Волынской и Черкасской модель покупали чаще всего.

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  • Dacia Sandero  - области Львовская, Сумская, Ровенская, Полтавская.
  • Subaru Forester  - области  Киевская, Днепропетровская, Херсонская.
  • Jeep Grand Cherokee - покорил жителей Франковска и Закарпатья.
  • SEAT Ibiza - стал лидером в Харьковской области.
  • Subaru Legacy  - в Одесской области.
  • Mazda 6 – В Запорожье и области.
  • Subaru Outback – в Николаевской области
  • Volkswagen Passat B5  - Черновицкая область.

В первом полугодии 2020 года в Украине зарегистрировано 134 тыс 400 единиц легкового “секонд-хенда“, в прошлом году этот показать был ниже в четыре раза.

Ранее мы сообщали, что регистрации автомобилей с пробегом в Украине растут, несмотря на карантин. 

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Теги: б/у авто, Украина, лето, 2020, лидеры
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