ТОП-9 лидеров среди авто с пробегом в регионах Украины

Лидером в нескольких областях стал Dacia Logan.

В июне среди не новых автомобилей наибольшей популярностью пользовались отдельные марки в отдельных регионах Украины. Об этом сообщает аналитический центр Авто.Риа.

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В июне по всей стране было зарегистрировано 28 500 легковушек с пробегом. В мае регистраций было на несколько тысяч больше. В регионах в июне особым спросом пользовались такие марки.

ТОП-9 б/у авто в регионах Украине июнь 2020

Dacia Logan - автомобиль был популярен в большинстве областей по сравнению с другими моделями. В Винницкой, Житомирской, Тернопольской, Хмельницкой, Черниговской, Кировоградской, Волынской и Черкасской модель покупали чаще всего.

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Dacia Sandero - области Львовская, Сумская, Ровенская, Полтавская.

Subaru Forester - области Киевская, Днепропетровская, Херсонская.

Jeep Grand Cherokee - покорил жителей Франковска и Закарпатья.

SEAT Ibiza - стал лидером в Харьковской области.

Subaru Legacy - в Одесской области.

Mazda 6 – В Запорожье и области.

Subaru Outback – в Николаевской области

Volkswagen Passat B5 - Черновицкая область.

В первом полугодии 2020 года в Украине зарегистрировано 134 тыс 400 единиц легкового “секонд-хенда“, в прошлом году этот показать был ниже в четыре раза.

Ранее мы сообщали, что регистрации автомобилей с пробегом в Украине растут, несмотря на карантин.