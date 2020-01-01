ТОП-9 лидеров среди авто с пробегом в регионах Украины
В июне среди не новых автомобилей наибольшей популярностью пользовались отдельные марки в отдельных регионах Украины. Об этом сообщает аналитический центр Авто.Риа.
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В июне по всей стране было зарегистрировано 28 500 легковушек с пробегом. В мае регистраций было на несколько тысяч больше. В регионах в июне особым спросом пользовались такие марки.
ТОП-9 б/у авто в регионах Украине июнь 2020
- Dacia Logan - автомобиль был популярен в большинстве областей по сравнению с другими моделями. В Винницкой, Житомирской, Тернопольской, Хмельницкой, Черниговской, Кировоградской, Волынской и Черкасской модель покупали чаще всего.
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- Dacia Sandero - области Львовская, Сумская, Ровенская, Полтавская.
- Subaru Forester - области Киевская, Днепропетровская, Херсонская.
- Jeep Grand Cherokee - покорил жителей Франковска и Закарпатья.
- SEAT Ibiza - стал лидером в Харьковской области.
- Subaru Legacy - в Одесской области.
- Mazda 6 – В Запорожье и области.
- Subaru Outback – в Николаевской области
- Volkswagen Passat B5 - Черновицкая область.
В первом полугодии 2020 года в Украине зарегистрировано 134 тыс 400 единиц легкового “секонд-хенда“, в прошлом году этот показать был ниже в четыре раза.
Ранее мы сообщали, что регистрации автомобилей с пробегом в Украине растут, несмотря на карантин.
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