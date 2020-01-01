"Карантину назло": Итоги продаж б/у авто в Украине за полгода

В июне 2020 года регистраций авто с пробегом было на 52% больше, чем в прошлом июне.

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В июне было зарегистрировано 29, 2 тыс автомобилей с пробегом, что на +52% больше, чем в прошлогоднем аналогичном периоде. При этом новых авто зарегистрировали в 4 раза меньше – 7,3 тыс.

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Об этом сообщает Укравтопром.

За первое полугодие 2020 года было зарегистрировано 139,4 тыс автомобилей с пробегом.

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Volkswagen – 22 727 единиц, что в 24 больше чем новых.

Ford – 13 639, что в 14 раз больше чем новых авто.

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Skoda – 10 744 единиц (в 5 раз больше, чем продажи новых Skoda).

Renault - 10 053 зарегистрированных б/у авто, что в полтора раза больше, чем новых.

Nissan – 8 020 машин, что в 4,5 раз больше чем зарегистрированных новых авто в том же периоде.

Ранее мы сообщали, какие 20 авто вошли в список самых продаваемых в мае.