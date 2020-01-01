В Германии вдвое выросли продажи электрокаров
Согласно данным Федерального автотранспортного ведомства Германии (КВА), в июне регистрации новых электромобилей выросли до 118% (18 тыс 897 авто). При этом, доля электрокаров на общем рынке выросла на 8,6%. Об этом сообщает УкрАвтопром.
В первом полугодии 2020 года, несмотря на кризис и пандемию, регистрации электрокаров выросли до 93 тыс 682 единиц, что равно +96%.
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Гибриды бьют рекорды по регистрациям - +274% или 10 тыс 749 единиц было зарегистрировано в июне. Теперь доля гибридов перевесила половину на рынке электромобилей и составила 57%, доля чистых электромашин составила 41%.
Немецкий автопром увеличил долю электромобилей до 67% в июне, годом ранее показатель равнялся 46%. А предложение по моделям расширилось до 70 вариантов, с последующим расширением линейки в 150 штук до 2023 года.
Подобные показатели стали возможны в связи с поддержкой государства производственного сектора электрических ТС.
Ранее мы сообщали, что в Германии было принято решение избавиться от всех авто на топливе в пользу гибридов и электрокаров.
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