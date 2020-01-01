Ж/д переезд считается участком повышенной опасности и требует выполнения всех правил пересечения.

Отдельно оборудованные пункты пересечения железнодорожного полотна с дорогой называются железнодорожными переездами.

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Поскольку железнодорожный переезд представляет собой место повышенной опасности, его оборудуют целым набором оповещающих приборов: светофорами, шлагбаумами со световыми или звуковыми сигналами, устройствами, препятствующими пересечению ж/д полотна.

Пересекать железнодорожное полотно разрешено исключительно на переезде.

Правила проезда железнодорожного переезда Украина

В параграфе 20 Правил дорожного движения прописаны все требования к пересечению ж/д переездов.

приближаясь к переезду или начиная движение после предварительной остановки, водитель должен убедиться в безопасности движения. Так, на светофоре при помощи звуковых и световых сигналов должно быть разрешено движение,

чтобы пропустить поезд, едущий по полотну, водители ТС должны остановиться до переезда на расстоянии не менее 10 метров (перед стоп-линией), перед светофором и любыми другими системами оповещения с возможностью полного их обзора,

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если ж/д переезд небольшой и не оборудован никакими предупреждающими знаками, пересекать его можно в один ряд авто. Предварительно убедившись, что по ж/д пути нет движущихся поездов, электричек, дрезин.

Нельзя пересекать ж/д переезд если:

дежурный на месте и подает сигнал о запрете движения, шлагбаум опускается или уже опущен, начало работать звуковое и световое оповещение о запрете на движение через переезд, за переездом образовалась пробка и водитель понимает, что будет вынужден остановиться на полотне движения поездов, в поле зрения водителя находится движущийся ж/д транспорт.

Как пересекать железнодорожный переезд правильно: Размер штрафов depositphotos

помимо этого, категорически запрещено каким-либо образом объезжать впереди стоящие ТС, шлагбаум или пытаться поднять его в момент, когда он опущен.

в экстренной ситуации, когда автомобиль оказался на ж/д полотне вынуждено водителю необходимо предпринять ряд мер:

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высадить всех пассажиров и самому покинуть авто, попытаться освободить полотно от ТС отправить двух человек в разные стороны вдоль полотна для подачи сигналов об экстренном торможении составов, если таковые будут замечены самому оставаться на месте и всячески привлекать к себе внимание с целью поиска помощи в освобождении ж/д полотна от своего транспорта если будет виден поезд, необходимо двигаться ему на встречу, подавая сигналы об экстренном торможении.

Как пересекать железнодорожный переезд правильно: Размер штрафов depositphotos

Сигнал оповещения для остановки поезда

руками – очерчивание круга с яркой тканью в руке, если ситуация случилась ночью – с использованием фонаря или факела

звуковыми сигналами – при помощи одного длинного и трех коротких нажатий на клаксон на руле авто.

Как пересекать железнодорожный переезд правильно: Размер штрафов depositphotos

Какой штраф грозит нарушителю за невыполнение требований ПДД

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Проезд жд переезда на красный свет штраф 2020 Украина – 850 грн / лишение прав на 6-12 мес/ арест на 7-10 суток. Во всех случаях предусмотрено изъятие транспорта нарушителя.

Если водитель при пересечении на красный перевозил пассажира, то его лишат прав на 12_35 мес или арестуют на 10-15 суток, также с изъятием авто.

Если водитель пойдет на обгон других ТС на переезде – 425 грн

За разворот на переезде – 340 грн.

Следует помнить, что шутки с поездом плохи, на каком бы крутом авто не ехал водитель.

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