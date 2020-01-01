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Как пересекать железнодорожный переезд правильно: Размер штрафов

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Ж/д переезд считается участком повышенной опасности и требует выполнения всех правил пересечения.
Как пересекать железнодорожный переезд правильно: Размер штрафов
Как пересекать железнодорожный переезд правильно: Размер штрафов
depositphotos

Отдельно оборудованные пункты пересечения железнодорожного полотна с дорогой называются железнодорожными переездами.

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Поскольку железнодорожный переезд представляет собой место повышенной опасности, его оборудуют целым набором оповещающих приборов: светофорами, шлагбаумами со световыми или звуковыми сигналами, устройствами, препятствующими пересечению ж/д полотна.

Пересекать железнодорожное полотно разрешено исключительно на переезде. 

Правила проезда железнодорожного переезда Украина 

В параграфе 20 Правил дорожного движения прописаны все требования к пересечению ж/д переездов.

  • приближаясь к переезду или начиная движение после предварительной остановки, водитель должен убедиться в безопасности движения. Так, на светофоре при помощи звуковых и световых сигналов должно быть разрешено движение,
  • чтобы пропустить поезд, едущий по полотну, водители ТС должны остановиться до переезда на расстоянии не менее 10 метров (перед стоп-линией), перед светофором и любыми другими системами оповещения с возможностью полного их обзора,

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  • если ж/д переезд небольшой и не оборудован никакими предупреждающими знаками, пересекать его можно в один ряд авто. Предварительно убедившись, что по ж/д пути нет движущихся поездов, электричек, дрезин.

Нельзя пересекать ж/д переезд если:

  1. дежурный на месте и подает сигнал о запрете движения,
  2. шлагбаум опускается или уже опущен,
  3. начало работать звуковое и световое оповещение о запрете на движение через переезд,
  4. за переездом образовалась пробка и водитель понимает, что будет вынужден остановиться на полотне движения поездов,
  5. в поле зрения водителя находится движущийся ж/д транспорт.

Как пересекать железнодорожный переезд правильно: Размер штрафов
Как пересекать железнодорожный переезд правильно: Размер штрафов
depositphotos

  • помимо этого, категорически запрещено каким-либо образом объезжать впереди стоящие ТС, шлагбаум или пытаться поднять его в момент, когда он опущен.
  • в экстренной ситуации, когда автомобиль оказался на ж/д полотне вынуждено водителю необходимо предпринять ряд мер:

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  1. высадить всех пассажиров и самому покинуть авто,
  2. попытаться освободить полотно от ТС
  3. отправить двух человек в разные стороны вдоль полотна для подачи сигналов об экстренном торможении составов, если таковые будут замечены
  4. самому оставаться на месте и всячески привлекать к себе внимание с целью поиска помощи в освобождении ж/д полотна от своего транспорта
  5. если будет виден поезд, необходимо двигаться ему на встречу, подавая сигналы об экстренном торможении.

Как пересекать железнодорожный переезд правильно: Размер штрафов
Как пересекать железнодорожный переезд правильно: Размер штрафов
depositphotos
 

Сигнал оповещения для остановки поезда 

  • руками – очерчивание круга с яркой тканью в руке, если ситуация случилась ночью – с использованием фонаря или факела
  • звуковыми сигналами – при помощи одного длинного и трех коротких нажатий на клаксон на руле авто.

Как пересекать железнодорожный переезд правильно: Размер штрафов
Как пересекать железнодорожный переезд правильно: Размер штрафов
depositphotos
 

Какой штраф грозит нарушителю за невыполнение требований ПДД 

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  • Проезд жд переезда на красный свет штраф 2020 Украина – 850 грн / лишение прав на 6-12 мес/ арест на 7-10 суток. Во всех случаях предусмотрено изъятие транспорта нарушителя.
  • Если водитель при пересечении на красный перевозил пассажира, то его лишат прав на 12_35 мес или арестуют на 10-15 суток, также с изъятием авто.
  • Если водитель пойдет на обгон других ТС на переезде – 425 грн
  • За разворот на переезде – 340 грн.

Следует помнить, что шутки с поездом плохи, на каком бы крутом авто не ехал водитель.

Ранее мы сообщали, что должен знать велосипедист, который выезжает на трассу. 

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Теги: железная дорога, переезд, правила, штраф, Украина
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