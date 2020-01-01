Как пересекать железнодорожный переезд правильно: Размер штрафов
Отдельно оборудованные пункты пересечения железнодорожного полотна с дорогой называются железнодорожными переездами.
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Поскольку железнодорожный переезд представляет собой место повышенной опасности, его оборудуют целым набором оповещающих приборов: светофорами, шлагбаумами со световыми или звуковыми сигналами, устройствами, препятствующими пересечению ж/д полотна.
Пересекать железнодорожное полотно разрешено исключительно на переезде.
Правила проезда железнодорожного переезда Украина
В параграфе 20 Правил дорожного движения прописаны все требования к пересечению ж/д переездов.
- приближаясь к переезду или начиная движение после предварительной остановки, водитель должен убедиться в безопасности движения. Так, на светофоре при помощи звуковых и световых сигналов должно быть разрешено движение,
- чтобы пропустить поезд, едущий по полотну, водители ТС должны остановиться до переезда на расстоянии не менее 10 метров (перед стоп-линией), перед светофором и любыми другими системами оповещения с возможностью полного их обзора,
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- если ж/д переезд небольшой и не оборудован никакими предупреждающими знаками, пересекать его можно в один ряд авто. Предварительно убедившись, что по ж/д пути нет движущихся поездов, электричек, дрезин.
Нельзя пересекать ж/д переезд если:
- дежурный на месте и подает сигнал о запрете движения,
- шлагбаум опускается или уже опущен,
- начало работать звуковое и световое оповещение о запрете на движение через переезд,
- за переездом образовалась пробка и водитель понимает, что будет вынужден остановиться на полотне движения поездов,
- в поле зрения водителя находится движущийся ж/д транспорт.
- помимо этого, категорически запрещено каким-либо образом объезжать впереди стоящие ТС, шлагбаум или пытаться поднять его в момент, когда он опущен.
- в экстренной ситуации, когда автомобиль оказался на ж/д полотне вынуждено водителю необходимо предпринять ряд мер:
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- высадить всех пассажиров и самому покинуть авто,
- попытаться освободить полотно от ТС
- отправить двух человек в разные стороны вдоль полотна для подачи сигналов об экстренном торможении составов, если таковые будут замечены
- самому оставаться на месте и всячески привлекать к себе внимание с целью поиска помощи в освобождении ж/д полотна от своего транспорта
- если будет виден поезд, необходимо двигаться ему на встречу, подавая сигналы об экстренном торможении.
Сигнал оповещения для остановки поезда
- руками – очерчивание круга с яркой тканью в руке, если ситуация случилась ночью – с использованием фонаря или факела
- звуковыми сигналами – при помощи одного длинного и трех коротких нажатий на клаксон на руле авто.
Какой штраф грозит нарушителю за невыполнение требований ПДД
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- Проезд жд переезда на красный свет штраф 2020 Украина – 850 грн / лишение прав на 6-12 мес/ арест на 7-10 суток. Во всех случаях предусмотрено изъятие транспорта нарушителя.
- Если водитель при пересечении на красный перевозил пассажира, то его лишат прав на 12_35 мес или арестуют на 10-15 суток, также с изъятием авто.
- Если водитель пойдет на обгон других ТС на переезде – 425 грн
- За разворот на переезде – 340 грн.
Следует помнить, что шутки с поездом плохи, на каком бы крутом авто не ехал водитель.
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