Автомобильный рынок Европы в июне: Цифры
Регистраций новых ТС в июне было почт миллион единиц.
В июне 2020 года в Европейском Союзе зарегистрировали 949 тыс 722 единицы новых ТС, что на 22,3 % меньше, чем в 2019 году. Однако такие итоги боле оптимистичны в сравнении с маем текущего года. Об этом сообщает Укравтопром.
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Среди всех стран ЕС только во Франции наблюдалось увеличение регистраций на +1,2%. Испания, Германия, Италия показали падение -36,7%, 32,3%, 23,1% соответственно.
Среди лидеров регистраций:
- Франция – 233 тыс 814 единиц,
- Германия – 220 тыс 272 единиц,
- Италия – 132 тыс 457 единиц.
Рейтинг производителей ЕС в июне:
- VW Group - 229 973 (-24,8% в сравнении с июнем 2019),
- PSA Group -148 546 (-28,3%),
- RENAULT Group - 147 488 (-15,7%).
Ранее мы сообщали, что электрокары в Германии активно поглощают долю рынка не экологичных авто.
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