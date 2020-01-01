В обществе активно обсуждают принятие законопроекта о полиции и усилении наказания для пьяниц за рулем.

Стоит ли бояться принятия закона от МВД: Геращенко anton.gerashchenko.7

Антон Геращенко опроверг слухи о превышении прав полиции после принятия законопроекта №2695. Критика документа началась сразу после принятия его в Раде в первом чтении. Замминистра МВД, что цель закона состоит в защите прав честных украинцев.

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Об этом сообщается на странице чиновника в Facebook.

Мол, он (законопроект №2695 – ред) даёт больше прав полиции и уменьшает права граждан. Это абсолютная неправда.

Антон Геращенко отметил, что в первую очередь документ разрабатывался для защиты граждан от пьяных водителей за рулем.

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Также он отметил, что в Европе считается нормальной профилактика и борьба с нетрезвым вождением через внезапные остановки водителей и проверки их на опьянение.

Помимо рассмотренного, Антон Геращенко добавил:

Примут в сентябре народные депутаты законопроект 2695 и «лавочка» с передачей дел о нетрезвых водителях на поруки трудовым коллективам будет закрыта!

Замминистра уверен, что только радикальные меры будут действенны в борьбе с пьяницами на дороге.

Ранее мы сообщали, что в первом чтении был принят закон об усилении ответственности водителей, нарушивших ПДД и расширении полномочий полиции.