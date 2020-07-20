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Впереди всех: Украина опередила Европу по росту продаж новых авто

Комментариев: 2
Заранее следует отметить, что рост в процентном соотношении, а не в числовом.
Впереди всех: Украина опередила Европу по росту продаж новых авто
Впереди всех: Украина опередила Европу по росту продаж новых авто
depositphotos

В июне Украина опередила все страны Европы по темпам прироста рынка новых авто. Показатель увеличился на +4,7%, второе место принадлежит Франции +1,2%. Об этом сообщил глава ВААИД Олег Назаренко в Facebook.

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Падение темпов продаж новых автомобилей наблюдается по всему миру. Только некоторые страны начинают “приходить в себя“. Среди европейских стран практически все в июне финишировали с падением продаж. Но только не Украина. Несмотря на то, что количество новых авто мягко говоря скромное, все же наблюдается его увеличение.

Среди всех указанных стран положительной динамикой может похвастаться Франция +1,2%, что в числовом эквиваленте равно 233 тыс 814 авто, против 7 тыс 138 авто в Украине.

Впереди всех: Украина опередила Европу по росту продаж новых авто
Впереди всех: Украина опередила Европу по росту продаж новых авто
Facebook

Ранее мы сообщали,  какими цифрами прошел июнь на рынке автомобилей в Европе. 

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Теги: Украина, покупка, новые авто, статистика
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  20.07.2020, 18:25
Оценка:  +2
гость
Бляха-муха! Как это?
М0ск0витская падаль, из каждого ящика воняет, что Украина "дошла до ручки", полный пиз...дец, экономика в жопе, народ подыхает с голоду! А тут!!!
Короче, ...путын, ввяди вайскаааааааааааааааааааа! Дедываевалееееееее
FriendLoki    20.07.2020, 18:12
Оценка:  -2
FriendLoki
А зачем это?
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