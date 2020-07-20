Заранее следует отметить, что рост в процентном соотношении, а не в числовом.

В июне Украина опередила все страны Европы по темпам прироста рынка новых авто. Показатель увеличился на +4,7%, второе место принадлежит Франции +1,2%. Об этом сообщил глава ВААИД Олег Назаренко в Facebook.

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Падение темпов продаж новых автомобилей наблюдается по всему миру. Только некоторые страны начинают “приходить в себя“. Среди европейских стран практически все в июне финишировали с падением продаж. Но только не Украина. Несмотря на то, что количество новых авто мягко говоря скромное, все же наблюдается его увеличение.

Среди всех указанных стран положительной динамикой может похвастаться Франция +1,2%, что в числовом эквиваленте равно 233 тыс 814 авто, против 7 тыс 138 авто в Украине.

Впереди всех: Украина опередила Европу по росту продаж новых авто Facebook

Ранее мы сообщали, какими цифрами прошел июнь на рынке автомобилей в Европе.