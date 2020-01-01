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Плата за перегруз 700 тыс грн за сутки: Укртрансбезопасность проверила фуры

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Пункты взвешивания грузовиков работают круглосуточно.
Плата за перегруз 700 тыс грн за сутки: Укртрансбезопасность проверила фуры
Плата за перегруз 700 тыс грн за сутки: Укртрансбезопасность проверила фуры
mtu.gov.ua

Сегодня, 24 июля, в Министерстве транспортной инфраструктуры сообщили, что за минувшие сутки по причине перегруза машин были оштрафованы водители 115 ТС, сумма платы за перегруз составила 700 тыс грн. Об этом рассказал министр Владислав Криклий.

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Среди областей, в которых зафиксировано больше всего случаев нарушения весогабаритных норм грузовых перевозок: Одесская, Киевская и Черкасская области.

Самыми большими суммами платами за перегруз отличились Киевская и Одесская области.

Лидеров по нарушению контроля по недавно сложившейся традиции опубликовали в отдельном посте. 

Плата за перегруз 700 тыс грн за сутки: Укртрансбезопасность проверила фуры
Плата за перегруз 700 тыс грн за сутки: Укртрансбезопасность проверила фуры
mtu.gov.ua

Ранее мы сообщали, что в Раде одобрили штрафы за перегруз фур. 

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Теги: фура, груз, контроль, штраф
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