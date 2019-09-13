ВР одобрила "драконовские" штрафы за перегруз фур

Перегруз на 10-20% повлечет до тысячи необлагаемых минимумов, а если даже больше, чем на 20%, то - до двух тысяч необлагаемых минимумов.

Верховная Рада приняла законопроект, который предусматривает жесткие штрафы за превышение допустимого веса грузовиков. Об этом сообщает bigmir)net, со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.

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В соответствующем законопроекте 1047 говорится о штрафах в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан за превышение веса на 5-10%.

Перегруз на 10-20% повлечет до тысячи необлагаемых минимумов, а если даже больше, чем на 20%, то - до двух тысяч необлагаемых минимумов.

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Административную ответственность будет нести лицо, на которое зарегистрирован грузовик. Если же фура закреплена в Едином государственном реестре транспортных средств за надлежащим лицом, то тогда этот человек и несет ответственность.

В том случае, если в реестре отсутствуют сведения о руководителе юрлица, то штраф выплачивает человек, исполняющий полномочия руководителя такого юрлица.

Ранее сообщалось, что появились важные подробности отсрочки штрафов за “евробляхи“.