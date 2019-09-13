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ВР одобрила "драконовские" штрафы за перегруз фур

Комментариев: 2
Перегруз на 10-20% повлечет до тысячи необлагаемых минимумов, а если даже больше, чем на 20%, то - до двух тысяч необлагаемых минимумов.
Ответственность будет нести лицо, на которое зарегистрирован грузовик
Ответственность будет нести лицо, на которое зарегистрирован грузовик
dumskaya.net

Верховная Рада приняла законопроект, который предусматривает жесткие штрафы за превышение допустимого веса грузовиков. Об этом сообщает bigmir)net, со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.

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В соответствующем законопроекте 1047 говорится о штрафах в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан за превышение веса на 5-10%.

Перегруз на 10-20% повлечет до тысячи необлагаемых минимумов, а если даже больше, чем на 20%, то - до двух тысяч необлагаемых минимумов.

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Административную ответственность будет нести лицо, на которое зарегистрирован грузовик. Если же фура закреплена в Едином государственном реестре транспортных средств за надлежащим лицом, то тогда этот человек и несет ответственность.

В том случае, если в реестре отсутствуют сведения о руководителе юрлица, то штраф выплачивает человек, исполняющий полномочия руководителя такого юрлица.

Ранее сообщалось, что появились важные подробности отсрочки штрафов за “евробляхи“.

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Теги: грузовики, фуры, перегруз, дороги
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Комментариев (2)
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alex-zol    13.09.2019, 14:49
Оценка:  0
alex-zol
да нифига не драконовские, нужно больше!!!
gloomycellar    13.09.2019, 14:30
Оценка:  +1
gloomycellar
давно пора
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