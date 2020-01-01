Как можно избежать штрафа за перегруз грузовика - советы юриста

За перегрузку действительно могут наказать штрафом в размере от 8 500 грн до 34 000 грн.

Не всем известно, что у перевозчика есть право исправить перегрузку на месте взвешивания Facebook.com

За перегрузку грузовиков не могут штрафовать, если водителю не дали возможности перераспределить груз на месте остановки равномерно по осям. Об этом сообщает Дорожный адвокат.

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За перегрузку действительно могут наказать штрафом в размере от 8 500 грн до 34 000 грн однако не всем известно, что у перевозчика есть право исправить перегрузку на месте взвешивания.

Исправить нарушение можно путем частичной разгрузки, перегрузки на другое транспортное средство или другим способом.

После приведения весовых параметров транспортного средства в соответствие с нормами такое средство направляется для осуществления повторного взвешивания. Если при осуществлении повторного взвешивания фактов превышения весовых параметров не обнаружено, транспортное средство может продолжить дальнейшее движение.

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