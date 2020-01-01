Грузовик с "секретиком": Пограничники задержали партию контрабандного янтаря
На границе с Румынией в пункте “Дяковое“ Мукачевского района пограничники в ходе проверки фуры Renault обнаружили самодельные швы и пробы на топливных баках.
Читай также: В Закарпатье поймали “евробляху“, которую ищет Интерпол
После слива топлива и демонтажа баков внутри были обнаружены две мешка янтаря. Об этом сообщалось на сайте Пограничной службы Украины.
Читай также: ГПСУ опубликовало, где в условиях карантина можно пересечь границу
Внутри двух бензобаков были запаяны две кадки с мешками янтаря общим весом в 317 кг. Груз изъяли, как и саму машину. О стоимости контрабанды в источнике не указано, а вот сам грузовик оценен в 275 тыс грн. Водителя грузовика передали полицейским.
Ранее мы сообщали, что рентген-аппарат нелегально хотели завезти в разгар карантина на территорию Украины.
Полная версия правил