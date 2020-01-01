За Закарпатье был задержан нелегальный груз янтаря весом более 300 кг.

На границе с Румынией в пункте “Дяковое“ Мукачевского района пограничники в ходе проверки фуры Renault обнаружили самодельные швы и пробы на топливных баках.

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После слива топлива и демонтажа баков внутри были обнаружены две мешка янтаря. Об этом сообщалось на сайте Пограничной службы Украины.

Грузовик с "секретиком": Пограничники задержали партию контрабандного янтаря dpsu

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Внутри двух бензобаков были запаяны две кадки с мешками янтаря общим весом в 317 кг. Груз изъяли, как и саму машину. О стоимости контрабанды в источнике не указано, а вот сам грузовик оценен в 275 тыс грн. Водителя грузовика передали полицейским.

Ранее мы сообщали, что рентген-аппарат нелегально хотели завезти в разгар карантина на территорию Украины.