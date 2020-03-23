ГПСУ опубликовало, где в условиях карантина можно пересечь границу

Приостановление пограничного сообщения введено с целью недопущения распространения вируса SARS-CoV-2.

Украина и соседние страны временно ограничили въезд на свою территорию facebook.com/DPSUkraine

Государственная пограничная служба Украины опубликовала перечень работающих пунктов пропуска, сообщает Униан со ссылкой на сайт ГПСУ.

Украина и большинство соседних стран въезд иностранцев на свою территорию ограничили с целью недопущения распространения заболевания COVID19.

Действующие автомобильные пункты пропуска:

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На границе с Беларусью:

в Черниговской области: “Сенькивка- Веселовка“, “Новые Яриловичи Новая Гута Славутич-Комарин“;

в Киевской области: “Вильча-Александровка“;

в Житомирской области: “Выступовичи-Новая Рудня“;

в Ровенской области: “Городище-Верхний Теребежи“, “Прикладники-Невель“;

в Волынской области: “Дольск-Мохро“, “Доманово-Мокраны“, “Пулемец-Томашовка“.

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На границе с Польшей:

во Львовской области: “Рава-Русская-Гребенне“ и “Краковец-Корчева“;

в Волынской области: “Ягодин-Дорохуск“.

На границе со Словакией:

в Закарпатской области: “Малый Березный-Убля“, “Ужгород-Вишне-Немецкое“.

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На границе с Венгрией:

в Закарпатской области: “Лужники-Берегшурань“, “Вилок-Тисабеч“, “Косино-Барабаш“, “Звонково-Лонья“ и “Чоп (Тиса) -Захонь“.

На границе с Румынией:

в Закарпатские области: “Дьяково-Халмеу“;

в Черновицкой области: “Порубное-Сирет“.

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На границе с Молдовой:

в Одесской области: “Паланка-Маяки-Удобное“, “Староказачье-Тудора“, “Рени-Джюрджюлешть“, “Табаки-Мирное“;

в Винницкой области: “Могилев-Подольский-Отач“;

в Черновицкой области: “Россошаны-Бричень“, “Мамалыга-Кривая“.

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На границе с Россией:

в Харьковской области: “Чугуновка-Вериговка“, “Плетеневка-Шебекино“, “Гоптовка-Нехотеевка“;

в Сумской области: “Большая Писаревка-Грайворон“, “Юнаковка-Суджа“, “Бачевск-Троебортное“, “Екатериновка-Крупец“;

в Черниговской области: “Гремяч-Погар“, “Сеньковка-Новые Юрковичи“;

в Луганской области “Меловое-Чертково“, “Просяное-Бугайовка“, “Танюшовка-Ровеньки“.

Ранее сообщалось, что европейский автопром сокращает производство из-за коронавирусной пандемии.