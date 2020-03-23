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ГПСУ опубликовало, где в условиях карантина можно пересечь границу

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Приостановление пограничного сообщения введено с целью недопущения распространения вируса SARS-CoV-2.
Украина и соседние страны временно ограничили въезд на свою территорию
Украина и соседние страны временно ограничили въезд на свою территорию
facebook.com/DPSUkraine

Государственная пограничная служба Украины опубликовала перечень работающих пунктов пропуска, сообщает Униан со ссылкой на сайт ГПСУ.

Украина и большинство соседних стран въезд иностранцев на свою территорию ограничили с целью недопущения распространения заболевания COVID19.

Действующие автомобильные пункты пропуска:

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На границе с Беларусью:

  • в Черниговской области: “Сенькивка- Веселовка“, “Новые Яриловичи Новая Гута Славутич-Комарин“;
  • в Киевской области: “Вильча-Александровка“;
  • в Житомирской области: “Выступовичи-Новая Рудня“;
  • в Ровенской области: “Городище-Верхний Теребежи“, “Прикладники-Невель“;
  • в Волынской области: “Дольск-Мохро“, “Доманово-Мокраны“, “Пулемец-Томашовка“.

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На границе с Польшей:

  • во Львовской области: “Рава-Русская-Гребенне“ и “Краковец-Корчева“;
  • в Волынской области: “Ягодин-Дорохуск“.

На границе со Словакией:

  • в Закарпатской области: “Малый Березный-Убля“, “Ужгород-Вишне-Немецкое“.

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На границе с Венгрией:

  • в Закарпатской области: “Лужники-Берегшурань“, “Вилок-Тисабеч“, “Косино-Барабаш“, “Звонково-Лонья“ и “Чоп (Тиса) -Захонь“.

На границе с Румынией:

  • в Закарпатские области: “Дьяково-Халмеу“;
  • в Черновицкой области: “Порубное-Сирет“.

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На границе с Молдовой:

  • в Одесской области: “Паланка-Маяки-Удобное“, “Староказачье-Тудора“, “Рени-Джюрджюлешть“, “Табаки-Мирное“;
  • в Винницкой области: “Могилев-Подольский-Отач“;
  • в Черновицкой области: “Россошаны-Бричень“, “Мамалыга-Кривая“.

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На границе с Россией:

  • в Харьковской области: “Чугуновка-Вериговка“, “Плетеневка-Шебекино“, “Гоптовка-Нехотеевка“;
  • в Сумской области: “Большая Писаревка-Грайворон“, “Юнаковка-Суджа“, “Бачевск-Троебортное“, “Екатериновка-Крупец“;
  • в Черниговской области: “Гремяч-Погар“, “Сеньковка-Новые Юрковичи“;
  • в Луганской области “Меловое-Чертково“, “Просяное-Бугайовка“, “Танюшовка-Ровеньки“.

Ранее сообщалось, что европейский автопром сокращает производство из-за коронавирусной пандемии.

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Теги: ГПСУ, пункты перехода, ограничения на въезд
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  23.03.2020, 14:29
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гость
занесите короновирус на лугон---донию...что бы там всех покасило
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