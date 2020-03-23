ГПСУ опубликовало, где в условиях карантина можно пересечь границу
Государственная пограничная служба Украины опубликовала перечень работающих пунктов пропуска, сообщает Униан со ссылкой на сайт ГПСУ.
Украина и большинство соседних стран въезд иностранцев на свою территорию ограничили с целью недопущения распространения заболевания COVID19.
Действующие автомобильные пункты пропуска:
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На границе с Беларусью:
- в Черниговской области: “Сенькивка- Веселовка“, “Новые Яриловичи Новая Гута Славутич-Комарин“;
- в Киевской области: “Вильча-Александровка“;
- в Житомирской области: “Выступовичи-Новая Рудня“;
- в Ровенской области: “Городище-Верхний Теребежи“, “Прикладники-Невель“;
- в Волынской области: “Дольск-Мохро“, “Доманово-Мокраны“, “Пулемец-Томашовка“.
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На границе с Польшей:
- во Львовской области: “Рава-Русская-Гребенне“ и “Краковец-Корчева“;
- в Волынской области: “Ягодин-Дорохуск“.
На границе со Словакией:
- в Закарпатской области: “Малый Березный-Убля“, “Ужгород-Вишне-Немецкое“.
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На границе с Венгрией:
- в Закарпатской области: “Лужники-Берегшурань“, “Вилок-Тисабеч“, “Косино-Барабаш“, “Звонково-Лонья“ и “Чоп (Тиса) -Захонь“.
На границе с Румынией:
- в Закарпатские области: “Дьяково-Халмеу“;
- в Черновицкой области: “Порубное-Сирет“.
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На границе с Молдовой:
- в Одесской области: “Паланка-Маяки-Удобное“, “Староказачье-Тудора“, “Рени-Джюрджюлешть“, “Табаки-Мирное“;
- в Винницкой области: “Могилев-Подольский-Отач“;
- в Черновицкой области: “Россошаны-Бричень“, “Мамалыга-Кривая“.
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На границе с Россией:
- в Харьковской области: “Чугуновка-Вериговка“, “Плетеневка-Шебекино“, “Гоптовка-Нехотеевка“;
- в Сумской области: “Большая Писаревка-Грайворон“, “Юнаковка-Суджа“, “Бачевск-Троебортное“, “Екатериновка-Крупец“;
- в Черниговской области: “Гремяч-Погар“, “Сеньковка-Новые Юрковичи“;
- в Луганской области “Меловое-Чертково“, “Просяное-Бугайовка“, “Танюшовка-Ровеньки“.
Ранее сообщалось, что европейский автопром сокращает производство из-за коронавирусной пандемии.
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