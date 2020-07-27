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В Украине могут увеличить штрафы за игнор скорой помощи на дороге

Комментариев: 2
Многие водители игнорируют пропуск кареты скорой помощи, что может стоить жизни больному.
В Украине могут увеличить штрафы за игнор скорой помощи на дороге
В Украине могут увеличить штрафы за игнор скорой помощи на дороге
depositphotos

В понедельник, 27 июля, в ходе онлайн-брифинга министр здравоохранения Украины Максим Степанов отметил необходимость наказывать тех автомобилистов, которые игнорируют карету скорой помощи.

Министр считает, что водители не всегда пропускают скорую помощь, в момент критической важности.

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Максим Степанов считает нужным увеличение наказания для тех водителей, которые своими действиями могут лишить жизни человека, находящегося внутри скорой.

Время может идти на минуты, поэтому важно быстро довезти человека до больницы – сказал Максим Степанов. 

Ранее мы сообщали, что врачей в карантин такси возили бесплатно. 

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Теги: МОЗ, скорая, штраф, автомобилисты
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  27.07.2020, 17:28
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гость
Сделайте дороги шире. Слабо? ЗЭ-пакращивачи?
Noblesse_obliger    27.07.2020, 17:33
Оценка:  0
Noblesse_obliger
Алень,не дороги узкие,а бычьё за рулём!!!!
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