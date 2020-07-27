Многие водители игнорируют пропуск кареты скорой помощи, что может стоить жизни больному.

В Украине могут увеличить штрафы за игнор скорой помощи на дороге depositphotos

В понедельник, 27 июля, в ходе онлайн-брифинга министр здравоохранения Украины Максим Степанов отметил необходимость наказывать тех автомобилистов, которые игнорируют карету скорой помощи.

Министр считает, что водители не всегда пропускают скорую помощь, в момент критической важности.

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Максим Степанов считает нужным увеличение наказания для тех водителей, которые своими действиями могут лишить жизни человека, находящегося внутри скорой.

Время может идти на минуты, поэтому важно быстро довезти человека до больницы – сказал Максим Степанов.

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