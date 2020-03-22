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Назван самый безопасный вид транспорта во время пандемии COVID-19

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Глава НИИ в РФ назвал личный автомобиль самым безопасным транспортом.
Назван самый безопасный вид транспорта во время пандемии COVID-19
Назван самый безопасный вид транспорта во время пандемии COVID-19
nachedeu.com

Директор научного центра по профилактике и лечению вирусных заболеваний Георгий Викулов назвал личный автомобиль самым безопасным видом транспорта в период пандемии, сообщает Lenta.ru. Коронавирус передается воздушно-капельным путем и при контакте с зараженными поверхностями.

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В общественном транспорте и местах большого скопления людей риск заражений резко повышается. В личном же авто минимизирован контакт с людьми. Тем не менее, водителям следует иметь необходимые средства защиты даже в личном транспорте. Не лишним будет наличие маски, дезинфектора для рук, спреев увлажняющих слизистые носоглотки. Если вы едете не один, соблюдайте дистанцию и используйте защитную маску. Откажитесь от использования кондиционера, лучше отдать предпочтение проветриванию. Регулярно производите сан обработку автомобиля.

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Теги: автомобиль, COVID-19, карантин, наука
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