После старта системы автофиксации нарушений ПДД, постановления о нарушении приходят владельцам автомобилей.

Что делать с письмом "счастья", если авто продано по доверенности: Адвокаты depositphotos

Всем владельцам авто, продавшим свою машину по доверенности, рекомендуется проверить оформление надлежащего пользователя в реестрах МВД. Иначе, штрафы за нарушения ПДД будут приходить владельцу ТС, имя которого вписано в техпаспорте. Об этом сообщает портал Дорожный адвокат.

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Согласно законодательству, постановление о нарушении, которое было зафиксировано камерами автофиксации, приходит владельцу авто, имя которого указано в документах. Постановление о нарушении также может прийти надлежащему пользователю авто, если таковой зарегистрирован в СЦ МВД.

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Для устранения несправедливости, если купивший машину нарушитель отказывается платить штраф, у владельца только один выход. Заранее позаботиться о том, чтобы купивший ТС человек зарегистрировался в базах данных МВД, как надлежащий пользователь. Иначе платить штраф придется владельцу даже в том случае, если он не нарушал ПДД, и даже не находился за рулем.

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