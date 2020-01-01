Видеофиксация расширит свои возможности - Геращенко
Антон Геращенко в среду, 1 июля, анонсировал начало тестовой работы новых функций камер видеофиксаций нарушений ПДД. Об этом сообщает канал МВД в Телеграм.
Помимо превышения скорости камеры будут фиксировать:
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- проезд по полосе движения общественного транспорта,
- нарушение стоянки и выезда на встречную полосу движения,
- проезд по пешеходным дорожкам.
Замминистра МВД сообщил, что до конца года будет закуплено дополнительно 300 камер для расширения покрытия системы фиксации нарушителей ПДД. А в течении следующих двух лет камер будет около тысячи по всей стране.
Основное задание которых (камер) – дисциплинировать водителей, поскольку за прошлый год в Украине погибло более 3 тысяч человек, - сказал Антон Геращенко.
Также чиновник пригрозил повышением штрафов за сокрытие номерных знаков:
Вы будете отвечать уже по другой статье Кодекса об административном правонарушении.
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Сейчас за умышленное сокрытие номерного знака на ТС размер штрафа равен 170 гривнам, за вторичное нарушение – 255 грн.
Ранее мы сообщали, что в МВД обещают увеличить размеры штрафов на превышение допустимой скорости.
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