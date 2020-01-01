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Видеофиксация расширит свои возможности - Геращенко

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Сейчас тестируются новые функции в работе системы видеофиксации ПДД.
Видеофиксация расширит свои возможности - Геращенко
Видеофиксация расширит свои возможности - Геращенко
t.me/mvs_ukraine

Антон Геращенко в среду, 1 июля, анонсировал начало тестовой работы новых функций камер видеофиксаций нарушений ПДД. Об этом сообщает канал МВД в Телеграм.

Помимо превышения скорости камеры будут фиксировать:

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  • проезд по полосе движения общественного транспорта,
  • нарушение стоянки и выезда на встречную полосу движения,
  • проезд по пешеходным дорожкам.

Замминистра МВД сообщил, что до конца года будет закуплено дополнительно 300 камер для расширения покрытия системы фиксации нарушителей ПДД. А в течении следующих двух лет камер будет около тысячи по всей стране.

Основное задание которых (камер) – дисциплинировать водителей, поскольку за прошлый год в Украине погибло более 3 тысяч человек, - сказал Антон Геращенко.

Также чиновник пригрозил повышением штрафов за сокрытие номерных знаков:

Вы будете отвечать уже по другой статье Кодекса об административном правонарушении.

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Сейчас за умышленное сокрытие номерного знака на ТС размер штрафа равен 170 гривнам, за вторичное нарушение – 255 грн.

Ранее мы сообщали, что в МВД обещают увеличить размеры штрафов на превышение допустимой скорости. 

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Теги: МВД, видеофиксация, нарушение ПДД, новости
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