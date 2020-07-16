Со стартом системы видеофиксации нарушений ПДД водители стали получать штрафы, которые не имеют к ним отношения.

Что делать, если у вашего авто всплыл "клон" depositphotos

“Клон“ или копия автомобиля с аналогичными номерными знаками и даже поддельными документами не редкость на дорогах Украины. Если раньше таких случаев было не очень много, то сейчас их становится больше.

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Как понять, что у вашего авто есть клон?

Очень просто, вы получите постановление со штрафом, приглашение в суд или любые другие “звоночки“ от правоохранителей. Или, например, при продаже авто окажется, что “ваша“ машина в аресте.

Как ловят “клонов“

Обычно потерпевший реальный владелец обращается в полицию с заявлением, и далее органы ищут копирку. Очень часто машина внешне аналогичной марки, цвета и с подобными поддельными номерами.

Кто плодит “клонов“

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Копия реально существующего легального ТС это чаще всего нерастаможенная “евробляха“, или продукт работы мошенников. Обманщики подбирают по базе зарегистрированных авто нужную марку и подделывают номера и документы.

Как не стать жертвой?

Никак. Ели ваше авто облюбовали мошенники, вы не можете быть застрахованы от появления “клона“.

Что делать, если заставляют платить штрафы не за свои нарушения?

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Необходимо обратиться в суд и обязательно предоставить документы на авто, отдельно отметив VIN код машины. У копии вашего авто не может быть “чистых“ документов и одинакового с вами VIN номера.

Ранее мы сообщали, что в Украине начало появляться много “клонов“ на авто.