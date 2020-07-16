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Что делать, если у вашего авто всплыл "клон"

Комментариев: 3
Со стартом системы видеофиксации нарушений ПДД водители стали получать штрафы, которые не имеют к ним отношения.
Что делать, если у вашего авто всплыл "клон"
Что делать, если у вашего авто всплыл "клон"
depositphotos

“Клон“ или копия автомобиля с аналогичными номерными знаками и даже поддельными документами не редкость на дорогах Украины. Если раньше таких случаев было не очень много, то сейчас их становится больше. 

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Как понять, что у вашего авто есть клон?

Очень просто, вы получите постановление со штрафом, приглашение в суд или любые другие “звоночки“ от правоохранителей. Или, например, при продаже авто окажется, что “ваша“ машина в аресте.

Как ловят “клонов“

Обычно потерпевший реальный владелец обращается в полицию с заявлением, и далее органы ищут копирку. Очень часто машина внешне аналогичной марки, цвета и с подобными поддельными номерами.

Кто плодит “клонов“

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Копия реально существующего легального ТС это чаще всего нерастаможенная “евробляха“, или продукт работы мошенников. Обманщики подбирают по базе зарегистрированных авто нужную марку и подделывают номера и документы.

Как не стать жертвой?

Никак. Ели ваше авто облюбовали мошенники, вы не можете быть застрахованы от появления “клона“.

Что делать, если заставляют платить штрафы не за свои нарушения?

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Необходимо обратиться в суд и обязательно предоставить документы на авто, отдельно отметив VIN код машины. У копии вашего авто не может быть “чистых“ документов и одинакового с вами VIN номера.  

Ранее мы сообщали, что в Украине начало появляться много “клонов“ на авто. 

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Теги: клон, авто, полиция
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  16.07.2020, 18:49
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гость
Авакиян копирайтэры?
zadneprohodchik    16.07.2020, 18:12
Оценка:  +1
zadneprohodchik
бред, вызываешь эвакуатор предьявляешь доки и опаа у тебя теперь 2 тачки
zadneprohodchik    16.07.2020, 18:14
Оценка:  0
zadneprohodchik
а тот кто на клоне ездил оснет куйца ибо в мусарку он не пойдет
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