В Киеве обнаружили два раритетных автомобиля скорой помощи: фото

Машины чуть не распилили на металл.

В нашем мире полно уникальных автомобилей. Многие из них отправляют на утилизацию, из-за элементарного непонимания владельцев всей ценности некоторых старых авто. При этом некоторые авто все же удается спасти в самый последний момент.

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Так случилось и в Киеве, где на базе металлолома удалось отыскать РАФ-2915 и ГАЗ-31023.

Оба автомобиля раньше работали в рядах скорой медицинской помощи, но со временем были списаны из-за прошедших сроков эксплуатации. Автомобили, удалось найти команде из Old Car Service.

Old Car Service

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Оба автомобиля были в относительно неплохом состоянии, при этом особое внимание заслуживает, феноменальная для возраста этих авто, целостность кузова.

Скорую из РАФ сделали на базе микроавтобуса РАФ-22038, который выпускали с 1989 по 1997 гг. Снаружи этот автомобиль можно отличить по крупной решетке радиатора и немного видоизмененным бамперам.

Old Car Service

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Если же говорить об универсале ГАЗ-31023, то тут за основу была взята переходная модель между 24 и 31 Волгой. Эти автомобили выпускались с 1992 по 1997 гг.

Old Car Service

Оба автомобиля вскоре отправятся в автомобильную мастерскую, откуда они разъедутся по музеям и коллекционерам. РАФ оставят в Киеве, а Волга отправится в Запорожье.

Ранее мы писали о том, что в Польше нашли уникальное кладбище старых автомобилей.