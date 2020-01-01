Шансона в маршрутках и такси больше не будет: ВР готовит законопроект

Депутаты считают, что некоторую музыку и фильмы можно отнести к акустическому насилию.

В скором времени, ездить в украинских маршрутках станет намного приятнее. В ВР уже готовят новый закон.

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Законопроектом под номером 3006 занимается комитет по вопросам европейской интеграции Украины в Европейский союз, о чем стало известно от информационного управления аппарата ВР.

Так, согласно закону, депутаты хотят запретить трансляцию внутри салона автобусов и маршруток звуков фильмов и музыки. Разрешат только передавать информацию о поездке (передача звука может осуществляться на индивидуальные наушники пассажиров).

При этом подобная трансляция может иметь место в такси или автобусах, которые занимаются нерегулярными автобусными перевозками если на это согласны все пассажиры.

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В комментарии разработчиков законопроекта идет речь о том, что в Украине очень часто, при осуществлении автомобильных перевозок люди вынуждены слушать музыку или фильмы, от которых они, мягко говоря, не в восторге. В первую очередь такая ситуация нарушает естественное право людей на собственное частное пространство и тишину.

Согласно проекту закона, его исполнение ляжет на органы исполнительной власти, которая должна будет пересмотреть правила перевозок на всех видах пассажирского транспорта, при этом защитить пассажиров от “акустического насилия“.

Также мы сообщали о том, как изменится работа транспорта на период локдауна.