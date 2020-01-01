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Киев поставил новый антирекорд: 7 место в мире по уровню пробок

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Транспортные развязки в столице не справляются с потоком автомобилей.
В некоторые дни, из дому лучше не выезжать
В некоторые дни, из дому лучше не выезжать
depositphotos

Недавно мы рассказывали о том, какие развязки должны появиться в Киеве уже в ближайшее время. Похоже, что если их действительно не построят в ближайшие пару лет, то Киев превратиться в одну большую пробку.

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Организация дорожного движения в столице была признана одной из худших в мире. Установка антипарковочных столбиков, программа по эвакуации неправильно припаркованных авто и выделение полос общественного транспорта не помогли разгрузить город от пробок. Водители жалуются на очередные неудобства, а город продолжает стоять в пробках.

В недавно опубликованном мировом рейтинге пробок, Киев оказался на почетном седьмом месте.  Соответствующий статус Киеву предоставили в сервисе дорожного движения TomTom, который охватывает около 400 городов в 57 странах мира на шести континентах.

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При этом первая тройка городов с самой плохой организацией дорожного движения выглядит так:

  • Москва (Россия)
  • Мумбай (Индия)
  • Богота (Колумбия).

Если же говорить о ТОП-20 городах с самыми большими пробками, то сюда вошли также Одесса и Харьков, заняв 11 и 13 места соответственно.

Скриншот

Ранее мы рассказывали о том, какие развязки должны построить в Киеве в ближайшем будущем.

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Теги: Киев, пробки, антирекорд, заторы, антирейтинг
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