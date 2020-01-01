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Какие б/у авто покупали украинцы в январе: самые популярные марки

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Бессменным лидером рейтинга все еще остается компания Volkswagen.
Volkswagen уже несколько месяцев держится в топе самых популярных автомобилей
Volkswagen уже несколько месяцев держится в топе самых популярных автомобилей
depositphotos

В последнее время на украинском рынке подержанных авто наблюдается небольшой спад. Так, в прошлом году только за январь в страну ввезли 29 220 автомобилей. В этом году данный показатель упал до отметки в 26 416 автомобилей.

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На первом месте сейчас находятся автомобили Volkswagen. При том, что объемы продаж упали на 15,7%, марка до сих пор является самой популярной в Украине. На почетном втором месте расположилась марка Renault, которая также немного потеряла в плане продаж (-7%).

А вот на третье место неожиданно выбился Ford с ростом в 3,7%, вытеснив оттуда Skoda.

Если говорить об автомобильных брендах, то места в первой десятке расположились следующим образом:

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  1. Skoda
  2. Hyundai
  3. Opel
  4. Nissan
  5. Kia
  6. Audi
  7. Mazda

В целом, эксперты отмечают значительный рост популярности американских автомобилей и падение спроса на автомобили из Европы.

Ранее мы писали о том, какие авто стали самыми популярными в Украине в 2020 году.

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Теги: авто из США, авто из Европы, растаможка авто, МВД, статистика
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