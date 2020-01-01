Переключиться на мобильную версию

Дождь, ветер и гололедица: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Киеве

Комментариев: 0
Ближайшие два дня на улицах столицы будет наблюдаться серьезная непогода.
На выходных погода должна будет стабилизироваться
На выходных погода должна будет стабилизироваться
Скриншот/YouTube

В ближайшее время в Киеве ожидается серьезное ухудшение погоды. Так, в столице ожидаются обильные осадки и гололедица.

Читай также: Сильные снегопады и гололедица: объявлен желтый уровень опасности

Коммунальщики уже обрабатывают основные дороги и тротуары при помощи противогололедных средств. Так, начиная с раннего утра в Киеве наблюдается мелкий дождь, учитывая температуру на улице, которая близка к 0°С и переохлажденные дороги и тротуары, очень вероятно возникновение гололедицы.

Чтобы не допустить такой ситуации дорожные службы еще с ночи начали усиленную обработку дорог и тротуаров противогололедными материалами. В усиленном режиме также работают гидрослужбы, которые прочищают решетки и каналы ливневой канализации.

Читай также: В Украину вернулись снегопады и метели: какие области в опасности

Синоптики утверждают, что вечером ожидается резкое снижения температуры до -3°С.

В Департаменте муниципальной безопасности Киева жителей и гостей столицы просят быть осторожными при передвижении по городу на автомобиле и рекомендуют придерживаться следующих рекомендаций во время гололедицы:

  • Придерживайтесь установленного скоростного режима и избегайте рискованных маневров;
  • Максимально сбрасывайте скорость при приближении к пешеходным переходам;
  • Ездите по городу с включенными ДХО, ближним светом либо ПТФ;
  • Не пользуйтесь автомобилем без крайней необходимости.

Ранее мы писали о том, что в Украину вернулись снегопады и метели.

Поделись:
Теги: непогода, Киев, столица, гололедица, снегопад
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь