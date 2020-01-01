Дождь, ветер и гололедица: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Киеве

Ближайшие два дня на улицах столицы будет наблюдаться серьезная непогода.

В ближайшее время в Киеве ожидается серьезное ухудшение погоды. Так, в столице ожидаются обильные осадки и гололедица.

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Коммунальщики уже обрабатывают основные дороги и тротуары при помощи противогололедных средств. Так, начиная с раннего утра в Киеве наблюдается мелкий дождь, учитывая температуру на улице, которая близка к 0°С и переохлажденные дороги и тротуары, очень вероятно возникновение гололедицы.

Чтобы не допустить такой ситуации дорожные службы еще с ночи начали усиленную обработку дорог и тротуаров противогололедными материалами. В усиленном режиме также работают гидрослужбы, которые прочищают решетки и каналы ливневой канализации.

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Синоптики утверждают, что вечером ожидается резкое снижения температуры до -3°С.

В Департаменте муниципальной безопасности Киева жителей и гостей столицы просят быть осторожными при передвижении по городу на автомобиле и рекомендуют придерживаться следующих рекомендаций во время гололедицы:

Придерживайтесь установленного скоростного режима и избегайте рискованных маневров;

Максимально сбрасывайте скорость при приближении к пешеходным переходам;

Ездите по городу с включенными ДХО, ближним светом либо ПТФ;

Не пользуйтесь автомобилем без крайней необходимости.

Ранее мы писали о том, что в Украину вернулись снегопады и метели.