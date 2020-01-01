Почему женщины чаще травмируются и погибают в ДТП: названа причина

Объяснение оказалось невероятно простым.

В Страховом институте дорожной безопасности США подсчитали, что женщины гораздо чаще получают серьезные травмы и погибают в ДТП. Подобная неутешительная статистика объясняется одним простым фактом.

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Сегодня избежать столкновения водителю помогает множество разнообразных систем и ассистентов. В то же время, основой пассивной безопасности любого авто остается кузов и его прочность.

В Страховом институте дорожной безопасности США (IIHS) подсчитали, что женщины за рулем на 67-73% чаще получают серьезные травмы, а их шансы погибнуть в ДТП обычно выше на 20-28%. Основной причиной такой неравномерной статистики стало то, что девушки и женщины, как правило, предпочитают небольшие автомобили, которые из-за особенностей конструкции не могут обеспечить достаточную безопасность.

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Если же учитывать данный фактор, то картина по вероятности серьезных увечий в ДТП выравнивается: 70% женщин против 60% мужчин. Если же говорить о больших джипах и кроссоверах, то тут ситуация и вовсе противоположная.

Мужчины страдают примерно в 20% случаев, а женщин всего в 5%. При этом стоит учитывать, что в компании брали в расчет данные только в период с 1998 по 2005 год.

Подобное исследование по мнению IIHS может помочь автопроизводителям учесть свои недочеты и сделать автомобили всех классов более безопасными.

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