Переключиться на мобильную версию

Почему женщины чаще травмируются и погибают в ДТП: названа причина

Комментариев: 0
Объяснение оказалось невероятно простым.
Причина крылась в том, какие автомобили выбирают девушки
Причина крылась в том, какие автомобили выбирают девушки
depositphotos

В Страховом институте дорожной безопасности США подсчитали, что женщины гораздо чаще получают серьезные травмы и погибают в ДТП. Подобная неутешительная статистика объясняется одним простым фактом.

Читай также: ТОП-10 самых безопасных автомобилей 2020: рейтинг

Сегодня избежать столкновения водителю помогает множество разнообразных систем и ассистентов. В то же время, основой пассивной безопасности любого авто остается кузов и его прочность.

В Страховом институте дорожной безопасности США (IIHS) подсчитали, что женщины за рулем на 67-73% чаще получают серьезные травмы, а их шансы погибнуть в ДТП обычно выше на 20-28%. Основной причиной такой неравномерной статистики стало то, что девушки и женщины, как правило, предпочитают небольшие автомобили, которые из-за особенностей конструкции не могут обеспечить достаточную безопасность.

Читай также: Системы безопасности, которые обязательно должны быть в авто: AEB и LKA

Если же учитывать данный фактор, то картина по вероятности серьезных увечий в ДТП выравнивается: 70% женщин против 60% мужчин. Если же говорить о больших джипах и кроссоверах, то тут ситуация и вовсе противоположная.

Мужчины страдают примерно в 20% случаев, а женщин всего в 5%. При этом стоит учитывать, что в компании брали в расчет данные только в период с 1998 по 2005 год.

Подобное исследование по мнению IIHS может помочь автопроизводителям учесть свои недочеты и сделать автомобили всех классов более безопасными.

Вам также может быть интересно:

Поделись:
Теги: ДТП, авария, женщины, США, исследование
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь