Самые популярные марки автомобилей среди угонщиков: рейтинг

Неизменной любовью автомобильных воров все еще остаются "японцы".

В последнее время, угонщики не стыдятся работать при свете дня depositphotos

Недавно эксперты опубликовали рейтинг наиболее угоняемых автомобилей в Украине. Данные приведены за 2020 год.

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Соответствующей информацией поделились в компании Benish GPS.

На первом месте по количеству попыток угона находится бренд Toyota с показателем 23% от общего количества тревог. На втором месте у автоворов BMW (19%) и Mercedes-Benz (16%). Замыкают пятерку антирейтинга Land Rover (11%) и Lexus (8%).

Benish GPS

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Если же говорить о десятке самых популярных автомобилей среди автоворов, то стоит также отметить Porsche, Audi, Renault, Mazda, Range Rover, Nissan, Volkswagen.

Если говорить о времени, то воры работают либо ночью (в период с 12 до 3 утра), либо в рабочие часы (с 9:00 до 18:00).

Антилидерами по концентрации попыток угона стали Киев и Киевская область (13%), Днепр и Днепропетровская область (11%), а также Львов и Львовская область (8%).

Benish GPS

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