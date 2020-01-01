Аккумуляторы и колеса уже не в моде: в Киеве воруют катализаторы

Злоумышленники не ленятся залазить под автомобиль и отрезать часть выхлопной системы.

С недавнего времени в Украине появилась новая опасность для водителей. Так, речь идет о воровстве катализаторов.

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Когда слышишь подобные заявления, то возникает сразу много вопросов, ведь украсть катализатор просто так не выйдет, его нужно как минимум выпиливать болгаркой из-под днища автомобиля. Казалось бы, легче снять колеса, слить бензин или вытащить аккумулятор из-под капота, но… Похоже, в погоне за наживой у автоворов не осталось ничего святого.

Грустной историей поделился пользователь Facebook Алексей Мкртчян.

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Мужчина рассказал, что с начала года у него автомобиль стоял под домом рядом с видеокамерами. При этом, на днях ему пришлось выезжать по делам, но когда он завел авто, то ужаснулся от того, как звучит выхлоп.

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Поездка на СТО показала, что непонятный звук появился из-за того, что в машине вырезали катализатор. Неприятным бонусом стали вырванные лямбда-зонды и поломанные крепления выхлопной системы.

В комментариях люди отмечают, что в зоне риска авто с высоким клиренсом, когда под машину может спокойно пролезть человек. Также, стоит насторожиться если во двор заехал автомобиль с громким выхлопом, ведь пока он шумит, напарник может без лишних подозрений срезать катализатор сабельной пилой по металлу.

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