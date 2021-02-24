Как украинцев разводят на зарядных станциях для электромобилей: видео

Похоже, в Украине появилась новая пирамида для автомобилистов.

Тема “куда можно вложить свои деньги“ всегда была актуальна в Украине. Казалось бы, после МММ люди уже должны были осознать, как работают финансовые пирамиды и перестать наступать на одни и те же грабли, но не все так просто.

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В свое время, много шуму в Украине наделала компания B2B Jewelry, которая продавала сертификаты непонятно на что в обмен на реальные деньги. Сегодня же в Украине появился еще один “выгодный бизнес“ - инвестиции в зарядки для электрокаров.

Журналисты Bihus.info решили разобраться, как можно получить до 80% годовых, а потом еще и вернуть свои деньги обратно.

Одна из самых дорогих заправок, доступных для установки Скриншот/YouTube

Так, звучит все очень красиво, вы покупаете у известной украинской фирмы зарядное устройство для электрокаров, которых только по Киеву установлено уже несколько сотен, после чего вам капает процент за эту зарядную станцию, а в конце вам обещают вернуть деньги.

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Казалось бы, разумная схема, где компания привлекает сторонних инвесторов для развития сети электрозаправок в Украине. К сожалению, люди, которые уже столкнулись с “выгодным бизнесом“ говорят, что от него нужно бежать как можно дальше.

Из основных моментов “лохотрона“ журналисты отмечают следующее:

Одна и та же станция оформлена на 2, а иногда и на трех-четырех человек

Покупка зарядной станции и выплата процентов происходит не через кассу, а наличкой в отдельном кабинете.

При возникновении конфликтных ситуаций отбить свои деньги назад практически нереально.

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