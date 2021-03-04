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За февраль в Киеве эвакуировали автомобилей на 11 млн грн: статистика

Комментариев: 2
Количество нарушителей парковки в Киеве пока не становится меньше.
За самый короткий месяц года эвакуировали 5,5 тысяч авто
За самый короткий месяц года эвакуировали 5,5 тысяч авто
Киев Парковочный

Эвакуация автомобилей в Украине вызывает очень много вопросов. Особенно остро проблемы с эвакуаторами ощущаются в Киеве.

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Так, водители уже не раз жаловались на то, что иногда машины увозят при очень сомнительных нарушениях, которые едва можно доказать. При этом чуть ли не каждый день случаются инциденты, когда автомобиль преградил путь трамваю и его не могут увезти на штрафплощадку в течение нескольких часов.

Несмотря на то, что эвакуаторы работают в Киеве уже не первый день, водители все еще не привыкли парковать свои автомобили согласно правилам дорожного движения. Только в феврале 2021 года в Киеве было эвакуировано около 5,5 тыс. автомобилей.

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Как известно, за эвакуацию автомобиля автовладельцы платят 500 гривен штрафа и 1 500 гривен уходит на услуги эвакуатора и оплату стоянки на штрафплощадке. При этом городской бюджет получает от этой суммы относительно небольшой процент, а львиная доля штрафа идет в карман частных компаний.

Так, за прошлый месяц в Киеве наштрафовали автомобилей на целых 11 млн гривен.

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Теги: эвакуаторы, парковка, нарушения, штрафы, эвакуация авто
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  04.03.2021, 13:05
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гость
И самое главное, что эти 11 млн грн. пошли не в бюджет, а на счета частных фирм! Именно на счёт частной фирмы я и оплачивал эвакуацию.
гость  (аноним)  04.03.2021, 11:48
Оценка:  0
гость
Ну да, почистить снег нормально, чтобы можно было парковаться мы не можем, а ментам бабла поджить. потому что паркуются с нарушениями - самое то. И отчитаться о совершенном подвиге, как будто мафию победили
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