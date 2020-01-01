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В Киеве родителей сделали виновными в эвакуации авто с детьми в салоне

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Только за последнюю неделю в столице было два таких случая.
Иногда халатность водителей просто поражает
Иногда халатность водителей просто поражает
Киев Парковочный

В последнее время в Киеве наблюдается печальная тенденция. Так, в столице достаточно часто начали увозить на штрафплощадку автомобили вместе с детьми.

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Только за последнюю неделю было зафиксировано два таких случая, о чем сообщает Киев Парковочный.

Несмотря на то, что в правилах эвакуации четко прописан запрет на эвакуацию автомобилей в средине которых есть люди, ответственность за эвакуацию авто с детьми повесили именно на владельцев авто.

Так, по информации сообщества оба автомобиля имели 100 процентную тонировку стекла, а также были припаркованы с грубым нарушение ПДД – на пешеходных переходах.

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Согласно порядку временного задержания транспортных средств, инспектор делает замеры транспортного средства и его осмотр, после чего составляет акт о техническом состоянии.

Вскрытие салона и проверка автомобиля изнутри – превышение полномочий инспектора. Учитывая нарушение правил тонировки, инспекторы просто не могли издалека разглядеть, что происходит в салоне, никаких посторонних звуков оттуда не доносилось.

В обоих случаях инспекторы вызвали на место следователей и Службу по делам детей и семьи. За закрытых в машинах малолетних детей родителей в обоих случаях привлекли по статье 135 Уголовного кодекса Украины. Оба дела переданы в суд.

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Теги: парковка, родители, дети, штраф, происшествие
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