Переключиться на мобильную версию

В Киеве запустили City Express от Укрзализныци: куда можно доехать

Комментариев: 0
Поезд свяжет несколько городов из киевской агломерации со столицей.
Новая электричка будет ходить только в утренние и вечерние часы пик
Новая электричка будет ходить только в утренние и вечерние часы пик
Укрзализныця

Недавно в Киеве запустили электричку City Express, которая должна немного помочь разгрузить транспортную систему столицы.

Читай также: Как перевезти машину на поезде - преимущества, недостатки, цены

Старт модернизированной электрички состоялся в столице 15 марта в 5:54 утра по местному времени. Соответствующими новостями поделились в “Укрзализныце“.

В ведомстве сообщили, что первая модернизированная электричка будет курсировать по маршруту Святошин-Буча. Пока электричку планируют пускать только в час пик, чтобы упростить жителям киевской агломерации поездки в столицу.

Первый рейс из Киева отправляется в 5:54 утра, а из Бучи - в 6:27.

По пути у новой электрички будет сразу несколько остановок, среди которых:

  1. Святошин
  2. Беличи
  3. Ирпень
  4. Буча.

Со станции Святошин электричка будет отправляться в:

Читай также: Укрзализныця запустила услугу вагона-автомобилевоза: подробности

  • 5:54
  • 6:58
  • 8:23
  • 17:30
  • 18:34
  • 19:38

Со станции Буча модернизированный электропоезд будет отъезжать в:

  • 6:27
  • 7:31
  • 8:56
  • 18:03
  • 19:07

Вам также может быть интересно:

Поделись:
Теги: Укрзализниця, поезд, электричка, Киев, Ирпень, Буча
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь