В Киеве запустили City Express от Укрзализныци: куда можно доехать
Недавно в Киеве запустили электричку City Express, которая должна немного помочь разгрузить транспортную систему столицы.
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Старт модернизированной электрички состоялся в столице 15 марта в 5:54 утра по местному времени. Соответствующими новостями поделились в “Укрзализныце“.
В ведомстве сообщили, что первая модернизированная электричка будет курсировать по маршруту Святошин-Буча. Пока электричку планируют пускать только в час пик, чтобы упростить жителям киевской агломерации поездки в столицу.
Первый рейс из Киева отправляется в 5:54 утра, а из Бучи - в 6:27.
По пути у новой электрички будет сразу несколько остановок, среди которых:
- Святошин
- Беличи
- Ирпень
- Буча.
Со станции Святошин электричка будет отправляться в:
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- 5:54
- 6:58
- 8:23
- 17:30
- 18:34
- 19:38
Со станции Буча модернизированный электропоезд будет отъезжать в:
- 6:27
- 7:31
- 8:56
- 18:03
- 19:07
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