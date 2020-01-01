В Киеве запустили City Express от Укрзализныци: куда можно доехать

Поезд свяжет несколько городов из киевской агломерации со столицей.

Новая электричка будет ходить только в утренние и вечерние часы пик Укрзализныця

Недавно в Киеве запустили электричку City Express, которая должна немного помочь разгрузить транспортную систему столицы.

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Старт модернизированной электрички состоялся в столице 15 марта в 5:54 утра по местному времени. Соответствующими новостями поделились в “Укрзализныце“.

В ведомстве сообщили, что первая модернизированная электричка будет курсировать по маршруту Святошин-Буча. Пока электричку планируют пускать только в час пик, чтобы упростить жителям киевской агломерации поездки в столицу.

Первый рейс из Киева отправляется в 5:54 утра, а из Бучи - в 6:27.

По пути у новой электрички будет сразу несколько остановок, среди которых:

Святошин Беличи Ирпень Буча.

Со станции Святошин электричка будет отправляться в:

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5:54

6:58

8:23

17:30

18:34

19:38

Со станции Буча модернизированный электропоезд будет отъезжать в:

6:27

7:31

8:56

18:03

19:07

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