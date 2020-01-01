Американские авто в Украине: что можно привезти в 2021 году

Спрос на автомобили из США все еще стабильно высокий.

Автомобили из США являются довольно популярными в Украине. Несмотря на относительную противоречивость таких авто, в погоне за обещанной экономией в 40% от рынка многие украинцы готовы рисковать.

Читай также: Названы авто, которые меньше всего теряют в цене со временем: список

Сегодня мы поговорим о том, на какие модели действительно стоит обращать внимание на рынке США и рассмотрим самые популярные модели для пригона в Украину.

Американские авто в Украине

Перед тем, как идти в офис компании по пригону авто, нужно задуматься, а для каких конкретно целей вы пригоняете автомобиль из США. Если авто нужно вам как «рабочая лошадка» и вы собираетесь его постоянно эксплуатировать, то лучше брать машины, у которых есть европейские аналоги. Все дело в том, что чисто к американским маркам авто запчастей в Европе может попросту не быть, поэтому их придется специально заказывать из США.

Из неоспоримых плюсов авто из Америки можно назвать богатые комплектации, за счет которых реально можно неплохо выиграть в цене. Теперь перейдем непосредственно к моделям и маркам американских авто, которые стоит рассматривать при пригоне в Украину

Ford Escape

Wikipedia

Читай также: Сколько теряет клиент при покупке авто из США: реальная история, видео

Этот кроссовер пользуется большой популярностью, благодаря своему стильному дизайну и достаточно экономному, но мощному мотору EcoBoost, который при объеме 1,5 литра может выдавать до 182 л.с. и 240 Нм крутящего момента. Последние модели получили достаточно стильный кузов. Если говорить о трассе, то тут расход будет в пределах 7,5-8 литров на 100 км, в городе расход составил около 8,5-9 литров. Если изначально выбрать хорошую комплектацию, то в автомобиле идет множество помощников. Цены стартуют от 12000$.

Ford Fusion

Wikipedia

Европейцам эта модель знакома в кузове хетчбек, но в США, все знают Fusion, как хороший бизнес-класс с соответствующим уровнем комфорта. Смотреть лучше на модель от 2016 года. Если выбрать гибридный двухлитровый мотор, то вы получите очень резвый и экономичный автомобиль у которого под капотом 240 л.с. Под ключ такие варианты выходят порядка 12000$.

Ford Mustang

Wikipedia

Читай также: Названы самые безопасные машины в мире: Hyundai вырвался в лидеры

Если вы хотите мощное купе, то Mustang от 2017 года может стать отличным решением. За базовые вариант с мотором на 2,3 литра придется отдать около 20000 долларов. Если брать более мощные авто в хорошей комплектации, цена будет расти.

Honda CR-V

Wikipedia

Особой популярностью в Украине пользуется именно этот компактный кроссовер. Люди, которые берут себе это авто ценят в нем соотношение цены и качества. Также Honda обладает широким набором помощников, которые пригодятся в условиях современного плотного трафика в больших городах. Автомобили из США можно пригнать примерно за 15000$.

Honda Accord

Wikipedia

Читай также: Автомобили до $10 тысяч: что можно выгодно купить в марте

Один из самых популярных вариантов для пригона в Украину. Седан бизнес класса, который предоставляет человеку неоспоримый уровень комфорта, хорошую динамику и управляемость, а также прекрасную шумоизоляцию. Если пригонять авто 2-3 летней давности, то можно уложиться в 18000 долларов, если автомобиль будет постарше, то и цена упадет соответственно.

Chevrolet Cruze

Wikipedia

Также большой популярностью в Украине пользуется модель Cruze от Chevrolet. Автомобиль имеет прекрасный набор опций, и относительно неплохой двигатель, при том, что под ключ автомобиль 2-3 летней давности выходит около 10000$.

Chevrolet Volt

Wikipedia

Читай также: Сколько стоит Тесла в Украине: автомобиль из салона или биток из США

Если говорить о нестандартных автомобилях из США, то часто возят Chevrolet Volt. Если вы хотите взять такой экземпляр, то стоит обратить внимание на авто 2016 года выпуска с мотором 1,5 литра. Под ключ экономичный гибрид с необычным дизайном можно будет взять за 17000 долларов.

BMW X1

Wikipedia

Автомобиль от немецкого концерна называют кроссовером, но если быть честными, то это небольшой универсал с повышенной проходимостью. Если рассматривать конкретную модель под пригон, то лучше остановиться на машине 2016 года выпуска, которая под ключ выйдет около 18000 долларов. За эти деньги вы получите пресловутое немецкое качество, ведь X1 для рынка США собирают непосредственно в Германии.

BMW 328

Wikipedia

Читай также: В Украину ввезли авто из США и Европы на 4,2 млрд долларов: статистика

Автомобиль без преувеличения имеет шикарный дизайн, а также очень неплохую начинку, если не прогадать с комплектацией. При покупке автомобиля из США для себя, лучше обратить внимание на BMW 2016 года, так как они находятся в идеальном соотношении между минимальной ценой и максимальным качеством. На вторичке такой вариант обойдется в 16000 долларов.

Tesla 3

Wikipedia

Без преувеличения, этот автомобиль, это самая доступная возможность пригнать автомобиль будущего из США уже сегодня. Так, в авто, которое под ключ выходит порядка 30 000 долларов у вас уже будет полноценный автопилот, который сможет ездить по дорогам общего пользования. Запас в 500 км более чем покрывает нужды среднестатистического горожанина, а элегантный дизайн в стиле минимализма становится приятной вишенкой на торте.

Вам также может быть интересно: