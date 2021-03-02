Автомобили до $10 тысяч: что можно выгодно купить в марте

В этом бюджете вполне можно рассчитывать на VW или Skoda.

За эти деньги не стоит рассчитывать на Jetta последних годов выпуска depositphotos

Недорогие машины всегда пользовались особой популярностью в Украине. Так, одним из самых популярных бюджетов для покупки авто, является сумма до $10 тыс.

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Эксперты Auto.Ria рассказали о том, какие автомобили реально купить в этом бюджете.

На первом месте стоят дилерские автомобили 4-5 летнего возраста. Также сюда входят авто, пригнанные с Европы и со страховых аукционов США.

Лидерство в плане дешевизны принадлежит автомобилю Ford Fiesta, средняя цена на который составляет примерно $6,7 тыс. В этом бюджете также можно приобрести электрокар Nissan Leaf, а вот на кроссоверы рассчитывать не стоит.

В целом, десятка наиболее выгодных вариантов для покупки на вторичном рынке выглядит так:

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Ford Fiesta – от $6,7 тыс.; Renault Logan – от $6,7 тыс.; Ravon R2 – от $7 тыс.; Skoda Fabia – от $7,4 тыс.; Ford Focus – от $7,9 тыс.; Renault Megane – от $8,5 тыс.; Chevrolet Cruze – от $8,9 тыс.; Hyundai Accent – от $8,9 тыс.; Volkswagen Jetta – от $9 тыс.; Nissan Leaf – от $9,5 тыс..

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