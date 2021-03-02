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Автомобили до $10 тысяч: что можно выгодно купить в марте

Комментариев: 1
В этом бюджете вполне можно рассчитывать на VW или Skoda.
За эти деньги не стоит рассчитывать на Jetta последних годов выпуска
За эти деньги не стоит рассчитывать на Jetta последних годов выпуска
depositphotos

Недорогие машины всегда пользовались особой популярностью в Украине. Так, одним из самых популярных бюджетов для покупки авто, является сумма до $10 тыс.

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Эксперты Auto.Ria рассказали о том, какие автомобили реально купить в этом бюджете.

На первом месте стоят дилерские автомобили 4-5 летнего возраста. Также сюда входят авто, пригнанные с Европы и со страховых аукционов США.

Лидерство в плане дешевизны принадлежит автомобилю Ford Fiesta, средняя цена на который составляет примерно $6,7 тыс. В этом бюджете также можно приобрести электрокар Nissan Leaf, а вот на кроссоверы рассчитывать не стоит.

В целом, десятка наиболее выгодных вариантов для покупки на вторичном рынке выглядит так:

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  1.  Ford Fiesta – от $6,7 тыс.;
  2. Renault Logan – от $6,7 тыс.;
  3. Ravon R2 – от $7 тыс.;
  4. Skoda Fabia – от $7,4 тыс.;
  5. Ford Focus – от $7,9 тыс.;
  6. Renault Megane – от $8,5 тыс.;
  7. Chevrolet Cruze – от $8,9 тыс.;
  8. Hyundai Accent – от $8,9 тыс.;
  9. Volkswagen Jetta – от $9 тыс.;
  10. Nissan Leaf – от $9,5 тыс..

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Теги: покупка автомобиля, авто, рейтинг, автоподбор, цены
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Комментариев (1)
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zadneprohodchik    02.03.2021, 14:16
Оценка:  +1
zadneprohodchik
это для бомжей ведра эконом класса
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