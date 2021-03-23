Киевлянам показали изнанку работы метрополитена: захватывающие кадры

Из кабины машиниста, привычная поездка воспринимается совсем по-другому.

О работе машинистов ходит больше всего слухов и легенд Скриншот/Facebook

Киевский метрополитен уже больше 60 лет перевозит пассажиров, при этом подробности об этом виде транспорта всегда вызывают особый интерес. Недавно в сети появился мини фильм о том, с чем каждый день приходится сталкиваться машинистам метрополитена в Киеве.

Соответствующее видео опубликовал на своей страничке в Facebook Виталий Кличко.

Читай также: Метро или авто: На чем быстрее перемещаться по городу

В коротком видео на 3 с половиной минуты нам рассказывают о 36 летнем машинисте одного из электропоездов, который вот уже почти 18 лет перевозит пассажиров в течении 6 дней в неделю. За одну смену машинист проводит под землей около 6-8 часов.

Максим работает на Сирецко-Печерской линии метро, поэтому солнечный свет он наблюдает только во время переезда через Днепр на перегоне между станциями “Выдубичи“ и “Славутич“.

Читай также: “Метро не помогло“: Пробки в Киеве поражают масштабами

Сам Максим поделился, что попал на работу в метрополитен Киева не случайно, ведь он просто обожал метро и все, что с ним связано с раннего детства.

“Ощущения, когда первый раз сел (на место машиниста - ред.) – просто незабываемые. Едешь и думаешь, хотя бы не проехать эту станцию», - делиться Максим своим первым опытом в кресле машиниста.

Вам также может быть интересно: