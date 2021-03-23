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Киевлянам показали изнанку работы метрополитена: захватывающие кадры

Комментариев: 2
Из кабины машиниста, привычная поездка воспринимается совсем по-другому.
О работе машинистов ходит больше всего слухов и легенд
О работе машинистов ходит больше всего слухов и легенд
Скриншот/Facebook

Киевский метрополитен уже больше 60 лет перевозит пассажиров, при этом подробности об этом виде транспорта всегда вызывают особый интерес. Недавно в сети появился мини фильм о том, с чем каждый день приходится сталкиваться машинистам метрополитена в Киеве.

Соответствующее видео опубликовал на своей страничке в Facebook Виталий Кличко.

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В коротком видео на 3 с половиной минуты нам рассказывают о 36 летнем машинисте одного из электропоездов, который вот уже почти 18 лет перевозит пассажиров в течении 6 дней в неделю. За одну смену машинист проводит под землей около 6-8 часов.

Максим работает на Сирецко-Печерской линии метро, поэтому солнечный свет он наблюдает только во время переезда через Днепр на перегоне между станциями “Выдубичи“ и “Славутич“. 

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Сам Максим поделился, что попал на работу в метрополитен Киева не случайно, ведь он просто обожал метро и все, что с ним связано с раннего детства.

“Ощущения, когда первый раз сел (на место машиниста - ред.) – просто незабываемые. Едешь и думаешь, хотя бы не проехать эту станцию», - делиться Максим своим первым опытом в кресле машиниста.

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Теги: метрополитен, Киев, машинист, видео, работа
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  23.03.2021, 15:42
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гость
А у меня свои воспоминания. Набухался я как-то на вписке пиздeц. До синих соплей. Зима, холодно eбaнутся.добрел до метро,спустился а там тепло, я в вагоне ваще завял. В итоге на конечной разбудили эти метрополитенов, а я обоссаный и сиденье обрыгал.
WTF2wtf  (аноним)  23.03.2021, 15:36
Оценка:  0
WTF2wtf
А в чём захватывающие то?
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