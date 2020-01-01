Брусчатка сошла вместе со снегом: печальное состояние дорог Киева показали на видео

Большинство дорог в центре города находится в полуразрушенном состоянии.

В целом по дорогам из брусчатки можно ездить, но о безопасности тут говорить не приходится Obozrevatel

Дорожное покрытие из брусчатки долгие годы остается причиной бурных споров среди водителей в столице. Сторонники такого покрытия говорят о его аутентичности, а также сохранении исторического облика центра столицы, противники же сетуют на то, что брусчатка не только не вписывается в облик центра города, но и является источником повышенной аварийности на дорогах.

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Пока споры не утихают, брусчатка потихоньку начинает осыпаться. Так, на некоторых дорогах Киева после непродолжительной, но суровой зимы брусчатка сошла вместе со снегом, о чем сообщает OBOZREVATEL.

Если говорить о правительственном квартале и улице Грушевского, то тут брусчатка кое-где ушла под землю, а в некоторых местах покрытие стало очень неровным.

Неутешительное состояние дороги из брусчатки и на улице Ольгинской, которая идет с улицы Ивана Франка до улицы Институтской. Местами можно заметить небольшие проседания брусчатки, но в целом состояние дороги нормальное.

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Стоит отметить, что на некоторых улицах провал брусчатки ограждены, а в проблемных местах работают коммунальщики.

Печальная ситуация на Владимирском спуске, тут брусчатка находится в «убитом» состоянии уже не первый год. Даже самые отчаянные водители не рискуют ехать здесь больше 40 км/ч при максимальной разрешенной скорости 50 км/ч.

В то же время, единственное место, где с брусчаткой все хорошо, это улица Покровская в Подольском районе столицы, где в прошлом году во время ремонта асфальт заменили на брусчатку.

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