Зачем Киев закупает устаревшие "лежачие полицейские" на 3 млн грн

Логика чиновников, которые объявляли тендер не поддается объяснению.

На украинских дорогах существует немало средств организации дорожного движения, которые должны останавливать водителей и не давать им разогнаться больше положенной скорости. Одним из самых популярных способов ограничения скорости являются “лежачие полицейские“.

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При этом стандарты меняются и согласно ДСТУ, принятым в 2020 году, лежачие полицейские должны быть обновленного вида, в то время как в Киеве хотят закупить средства для уменьшения скорости с игнорированием новых стандартов.

Как известно, так называемые “лежачие полицейские” используются чтобы искусственно снизить скорость автомобилей перед пешеходными переходами и другими небезопасными участками дороги.

Устаревшее средство для уменьшения скорости автомобилей имеет целый ряд недостатков, среди которых выделяют:

Недолговечность Проседание асфальтового покрытия Серьезная преграда для мопедов и мотоциклов Пагубно влияют на подвеску автомобилей.

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Именно поэтому, согласно новым стандартам в Украине должны использовать так называемые “берлинские подушки” и конструктивно завышенные пешеходные переходы.

Эти способы уменьшения скорости не только не имеют вышеперечисленных недостатков, но и являются более дружественными для всех участников дорожного движения.

Но есть одно, но. В Центре организации дорожного движения хотят закупить 2420 резиновых секций, которые отвечают старым стандартам 2006 года.

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