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Зачем Киев закупает устаревшие "лежачие полицейские" на 3 млн грн

Комментариев: 2
Логика чиновников, которые объявляли тендер не поддается объяснению.
Новые "лежачие полицейские" не имеют прежних недостатков
Новые "лежачие полицейские" не имеют прежних недостатков
Скриншот

На украинских дорогах существует немало средств организации дорожного движения, которые должны останавливать водителей и не давать им разогнаться больше положенной скорости. Одним из самых популярных способов ограничения скорости являются “лежачие полицейские“.

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При этом стандарты меняются и согласно ДСТУ, принятым в 2020 году, лежачие полицейские должны быть обновленного вида, в то время как в Киеве хотят закупить средства для уменьшения скорости с игнорированием новых стандартов.

Как известно, так называемые “лежачие полицейские” используются чтобы искусственно снизить скорость автомобилей перед пешеходными переходами и другими небезопасными участками дороги.

Устаревшее средство для уменьшения скорости автомобилей имеет целый ряд недостатков, среди которых выделяют:

  1. Недолговечность
  2. Проседание асфальтового покрытия
  3. Серьезная преграда для мопедов и мотоциклов
  4. Пагубно влияют на подвеску автомобилей.

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Именно поэтому, согласно новым стандартам в Украине должны использовать так называемые “берлинские подушки” и конструктивно завышенные пешеходные переходы.

Эти способы уменьшения скорости не только не имеют вышеперечисленных недостатков, но и являются более дружественными для всех участников дорожного движения.

Но есть одно, но. В Центре организации дорожного движения хотят закупить 2420 резиновых секций, которые отвечают старым стандартам 2006 года.

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Теги: Киев, чиновники, Дороги, ЦОДД, лежачие полицийские
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Комментариев (2)
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П    24.03.2021, 14:59
Оценка:  0
П
“берлинские подушки” для незрячих и пожилых людей будут "сюрпризом", к сожалению.
WTF2wtf  (аноним)  24.03.2021, 14:56
Оценка:  0
WTF2wtf
Причина та же по которой несколько лет назад закупили "импортные, стойкие к загрязнениям воздуха каштаны". Которые теперь надо выбрасывать и закупать новые. Закупят старые "лежачие полицейские", откатят себе кучу бабла, а через несколько лет будут их менять на новые. Схема хряка поросёнко.
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