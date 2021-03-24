Зачем Киев закупает устаревшие "лежачие полицейские" на 3 млн грн
На украинских дорогах существует немало средств организации дорожного движения, которые должны останавливать водителей и не давать им разогнаться больше положенной скорости. Одним из самых популярных способов ограничения скорости являются “лежачие полицейские“.
Читай также: Сколько лежачих полицейских нужно, чтобы уничтожить машину
При этом стандарты меняются и согласно ДСТУ, принятым в 2020 году, лежачие полицейские должны быть обновленного вида, в то время как в Киеве хотят закупить средства для уменьшения скорости с игнорированием новых стандартов.
Как известно, так называемые “лежачие полицейские” используются чтобы искусственно снизить скорость автомобилей перед пешеходными переходами и другими небезопасными участками дороги.
Устаревшее средство для уменьшения скорости автомобилей имеет целый ряд недостатков, среди которых выделяют:
- Недолговечность
- Проседание асфальтового покрытия
- Серьезная преграда для мопедов и мотоциклов
- Пагубно влияют на подвеску автомобилей.
Читай также: Как правильно проехать “лежачего полицейского“: Совет
Именно поэтому, согласно новым стандартам в Украине должны использовать так называемые “берлинские подушки” и конструктивно завышенные пешеходные переходы.
Эти способы уменьшения скорости не только не имеют вышеперечисленных недостатков, но и являются более дружественными для всех участников дорожного движения.
Но есть одно, но. В Центре организации дорожного движения хотят закупить 2420 резиновых секций, которые отвечают старым стандартам 2006 года.
Вам также может быть интересно:
Полная версия правил