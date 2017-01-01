Как штрафуют тех, кто не уступает дорогу полиции, скорой и пожарникам

Экстренные службы имеют право на первоочередный проезд.

В соответствии с законодательством в Украине экстренные службы имеют право первоочередного проезда. Для это они должны включить маячок и специальный звуковой сигнал. Водители должны уступить.

Об этом сообщает Znaj.ua.

Как должны вести себя водители, когда к ним приближается автомобиль со спецсигналами, указано в ПДД:

Читай также: Когда на дорогах Украины установят камеры для фиксации нарушений ПДД

3.2 - в случае приближения транспортного средства с включенным синим проблесковым маячком и (или) специальным звуковым сигналом водители других транспортных средств, которые могут создавать ему препятствие для движения, обязаны уступить ему дорогу и обеспечить беспрепятственный проезд указанного транспортного средства.

3.4 - запрещается осуществлять обгон и опережение транспортных средств с включенными проблесковыми маячками.

3.5 - приближаясь к неподвижному транспортному средству с включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом (или без включенного специального звукового сигнала), стоящего на обочине (около проезжей части) или на проезжей части, водитель должен снизить скорость до 40 км/ч.

Штраф для нарушителей

Читай также: Пьяные не смогут сесть за руль из-за спецблокираторов

Непредоставление преимущества в движении автомобилям оперативных служб, согласно КУоАП ст. 122 части 3, влечет за собой наложение штрафа в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 510 гривен.

Если же непредоставление преимущества в движении повлекло создание аварийной ситуации, то, согласно КУоАП ст. 122 части 4, взыскание будет составлять 680 гривен.

Ранее сообщалось о том, как выжить в маршрутке.