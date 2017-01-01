Как штрафуют тех, кто не уступает дорогу полиции, скорой и пожарникам
В соответствии с законодательством в Украине экстренные службы имеют право первоочередного проезда. Для это они должны включить маячок и специальный звуковой сигнал. Водители должны уступить.
Об этом сообщает Znaj.ua.
Как должны вести себя водители, когда к ним приближается автомобиль со спецсигналами, указано в ПДД:
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3.2 - в случае приближения транспортного средства с включенным синим проблесковым маячком и (или) специальным звуковым сигналом водители других транспортных средств, которые могут создавать ему препятствие для движения, обязаны уступить ему дорогу и обеспечить беспрепятственный проезд указанного транспортного средства.
3.4 - запрещается осуществлять обгон и опережение транспортных средств с включенными проблесковыми маячками.
3.5 - приближаясь к неподвижному транспортному средству с включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом (или без включенного специального звукового сигнала), стоящего на обочине (около проезжей части) или на проезжей части, водитель должен снизить скорость до 40 км/ч.
Штраф для нарушителей
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Непредоставление преимущества в движении автомобилям оперативных служб, согласно КУоАП ст. 122 части 3, влечет за собой наложение штрафа в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 510 гривен.
Если же непредоставление преимущества в движении повлекло создание аварийной ситуации, то, согласно КУоАП ст. 122 части 4, взыскание будет составлять 680 гривен.
Ранее сообщалось о том, как выжить в маршрутке.
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