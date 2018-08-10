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Полицейских Днепра, выбросивших мусор из авто, накажут

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История о полицейских Днепра, которые выбросили мусор прямо из окна служебного авто, нашла продолжение.
По словам очевидца, прохожего обещали "упаковать"
По словам очевидца, прохожего обещали "упаковать"
Скриншот видео

В четверг, 9 августа, в Сети был опубликован видеоролик, на котором видно, как полицейские выбрасывают мусор из служебного авто. В ответ неравнодушный прохожий забрасывает мусор обратно. По данному факту в полиции начато расследование.

Об этом сообщает Информатор.

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По словам замначальника ГУНП в Днепропетровской области Владимир Богониса, обычно служебные расследования занимают до двух недель, но в данном случае все пройдет быстрее.

 “Уже сейчас и так понятно, кто был в авто. Но без всей процедуры наказать виновных нельзя“, - отметил Владимир Богонис.

Ранее сообщалось о том, что в Днепре парень вернул полицейским мусор, который они выбросили из авто.

 

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Теги: днепр, полиция, мусор
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Комментариев (1)
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Sanitarium  (аноним)  10.08.2018, 18:10
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Sanitarium
Но без всей процедуры наказать виновных нельзя. Это все для того что бы за время пока идет "процедура" люди тупо забудут этот случай и на этом все закончится. Как такое вообще возможно"? Мы знаем кто это, нужно время на проведения процедуры.уверен были бы не мусора уже бы оштрафовали
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