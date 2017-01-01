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Мошенники по-новому сбывают краденные авто и "евробляхи": Раскрыта схема

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В Украине участились ситуации подделки номеров для продажи краденных авто.
Отличить "близзнеца" от оригинала сможет только эксперт
Отличить "близзнеца" от оригинала сможет только эксперт
depositphotos.com

В Украине участились ситуации подделки номеров для продажи краденных авто. Об этом сообщает эксперт по безопасности Сергей Кириленко в комментарии Сегодня.

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На краденные в Украине, или за границей автомобили вешают номера других существующих автомобилей той же модели, хозяева которых могут находиться в другой части страны и ни о чем не подозревать. Таким образом, у одного авто может быть сразу несколько “близнецов“. Информацию берут из базы данных, поэтому нелегальный “близнец“ может оказаться буквально у любого авто.

И если “близнеца“ сделать достаточно хорошо, отличить его от оригинала сможет только экспертная оценка. Особенно сложно организовать проверку автомобилей из оккупированных территорий.

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Чтобы не попасться на “развод“, покупателю необходимо быть очень осторожным. Косвенные признаки, которые должны насторожить при покупке автомобиля - если авто стоит на учете в одном городе, сам владелец из другого, а продажа происходит в третьем. Также должна смутить необоснованно низкая цена.

Статистика таких преступлений отсутствует, но похожим образом может проходить сбыт нерастаможенных автомобилей из Европы, под видом авто на украинской регистрации.

Ранее сообщалось, что раскрыта свежая схема “развода“ автомобилистов.

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Теги: развод, подстава, автомобильный развод, продажа краденного авто, развод при покупке авто
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