Попал в ДТП на летних шинах: Заплатит ли страховая?

В Украине произошло около 1000 ДТП за одни сутки.

В Украине произошло около 1000 ДТП за одни сутки. Причины две: выпавший снег и летняя резина многих украинцев.

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Для многих стал актуальный вопрос особенностей получения страховых выплат за ДТП на летней резине.

Страховые компании не имеют права отказывать в страховых выплатах из-за того, что в момент аварии у авто были летние шины. Дело в том, что в украинских законах не прописано время смены резины. Об этом сообщает Сегодня, со ссылкой на юристов.

Исключения составляют ситуации, когда в условиях договора прописана обязанность своевременной смены шин владельцем авто.

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Также, иногда в договорах могут быть обтекающие формулировки, по типу “несоответствие дорожной ситуации/обстановке“. Похожие фразы в тексте могут стать поводом для попыток отказать в выплатах - нужно понимать, что страховые будут изо всех сил пытаться избежать финансовых трат.

В таком случае все еще есть достаточно большие шансы обжаловать решение компании в суде. Все, правда, зависит от обстоятельств ДТП и конкретных условий, которые прописаны в договоре.

Ранее сообщалось, что в Украине произошло более 1000 ДТП за сутки: Стали известны причины.