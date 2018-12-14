В Украине запретили парковаться во дворах
В Украине запрещено оборудование парковок во дворах небольших жилых кварталов. Об этом сообщил заместитель Министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.
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Новые нормы касаются новых и текущих застроек. Запрет ввели в связи с тем, что в условиях чрезвычайной ситуации припаркованные автомобили могут заблокировать въезд пожарных машин и скорых.
Запрет касается кварталов площадью до 3 га. В таких дворах могут быть оборудованы подземные, или многоэтажные парковки. Парковаться можно будет также и со стороны улицы. Въезд о двор разрешат только спецтехнике.
Ранее сообщалось, что на дорогах станут обязательными специальные противоотражающие экраны.
Полная версия правил
Это только при строительстве новых домов.
Чем это плохо?
Очередная имитация бурной деятельности.