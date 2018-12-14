В Украине запретили парковаться во дворах

Припаркованные автомобили могут заблокировать въезд пожарных машин и скорых.

В Украине запрещено оборудование парковок во дворах небольших жилых кварталов. Об этом сообщил заместитель Министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

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Новые нормы касаются новых и текущих застроек. Запрет ввели в связи с тем, что в условиях чрезвычайной ситуации припаркованные автомобили могут заблокировать въезд пожарных машин и скорых.

Запрет касается кварталов площадью до 3 га. В таких дворах могут быть оборудованы подземные, или многоэтажные парковки. Парковаться можно будет также и со стороны улицы. Въезд о двор разрешат только спецтехнике.

Ранее сообщалось, что на дорогах станут обязательными специальные противоотражающие экраны.