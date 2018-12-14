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В Украине запретили парковаться во дворах

Комментариев: 11
Припаркованные автомобили могут заблокировать въезд пожарных машин и скорых.
Запрет касается кварталов площадью до 3 га.
Запрет касается кварталов площадью до 3 га.
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В Украине запрещено оборудование парковок во дворах небольших жилых кварталов. Об этом сообщил заместитель Министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

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Новые нормы касаются новых и текущих застроек. Запрет ввели в связи с тем, что в условиях чрезвычайной ситуации припаркованные автомобили могут заблокировать въезд пожарных машин и скорых.

Запрет касается кварталов площадью до 3 га. В таких дворах могут быть оборудованы подземные, или многоэтажные парковки. Парковаться можно будет также и со стороны улицы. Въезд о двор разрешат только спецтехнике.

Ранее сообщалось, что на дорогах станут обязательными специальные противоотражающие экраны.

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Теги: парковка, новые правила парковки, Украина
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Комментариев (11)
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гость  (аноним)  14.12.2018, 17:19
Оценка:  -1
гость
энтузиасты запретов вообще осознают, что не везде есть даже платные парковки?
Gagarinn    14.12.2018, 16:35
Оценка:  0
Gagarinn
Хоть один из комментаторов статью прочитал?
Это только при строительстве новых домов.
Чем это плохо?
zuev_v    14.12.2018, 16:33
Оценка:  0
zuev_v
Ок ,а куда машины ставить?нужно сначала создать условия,а у нас как законы принимаются, не для улучшения жизни,а просто запрещающие что либо,конечно запрещать и разрушать куда легче чем созидать
GreenPeace!    14.12.2018, 16:47
Оценка:  -1
GreenPeace!
На стоянки.А то машину купят,а место на стоянке,или гараж купить не могут.
Rillot    14.12.2018, 17:24
Оценка:  -1
Rillot
Слышь умник ты машину купи сначала потом стоянку найди и будешь рассказывать... В Киеве часто найти стоянку или купить место проблема....
гость  (аноним)  14.12.2018, 16:30
Оценка:  -1
гость
А во дворе Верховной Рады, АП, КМУ ?!!!
QAZ1modo    14.12.2018, 16:16
Оценка:  0
QAZ1modo
Полная фигня! Каким документом запрещено? На основании чего?
Очередная имитация бурной деятельности.
гость  (аноним)  14.12.2018, 16:13
Оценка:  +1
гость
Пусть паркуются. Это удобно животным. Нота бене!
гость  (аноним)  14.12.2018, 16:08
Оценка:  -3
гость
А что взамен предложите автомобилистам?Согласен,что это плохо,а если денег нет на гараж,или паркинг?
птицелов    14.12.2018, 16:18
Оценка:  +3
птицелов
нехрен покупать тогда машину!)))
Антибес    14.12.2018, 16:07
Оценка:  0
Антибес
Бля,клоуны!Вы не можете нарушителей парковки в центре Киева наказать!Во дворах запрещать парковаться стали...Шуты гороховые!)))))))
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