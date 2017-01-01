Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Стало известно, когда запустят систему автофиксации нарушений в Украине

Комментариев: 0
В Нацполиции планируют подключить пилотные камеры уже в первые месяцы 2019 года.
Ориентировочная дата полноценного запуска - конец первого полугодия 2019 года
Ориентировочная дата полноценного запуска - конец первого полугодия 2019 года
depositphotos.com

Систему автоматической фото и видеофиксации нарушений планируют запустить уже в первой половине 2019 года. Об этом сообщил глава Нацполиции Украины Сергей Князев на пресс-конференции в Киеве.

Читай также: Патрульные начали активно штрафовать владельцев “евроблях“

Кабмину еще предстоит принять ряд нормативных актов для работы системы, но подавляющая часть документации уже готова.

В Нацполиции планируют подключить пилотные камеры уже в первые месяцы 2019 года, а после проверки их работы - установить камеры по всей стране. Ориентировочная дата полноценного запуска - конец первого полугодия следующего года.

Ранее сообщалось, как в Турции ловят нарушителей - интересные факты.

Поделись:
Теги: автофиксация нарушений, Украина, полиция
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь