Стало известно, когда запустят систему автофиксации нарушений в Украине

В Нацполиции планируют подключить пилотные камеры уже в первые месяцы 2019 года.

Систему автоматической фото и видеофиксации нарушений планируют запустить уже в первой половине 2019 года. Об этом сообщил глава Нацполиции Украины Сергей Князев на пресс-конференции в Киеве.

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Кабмину еще предстоит принять ряд нормативных актов для работы системы, но подавляющая часть документации уже готова.

В Нацполиции планируют подключить пилотные камеры уже в первые месяцы 2019 года, а после проверки их работы - установить камеры по всей стране. Ориентировочная дата полноценного запуска - конец первого полугодия следующего года.

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