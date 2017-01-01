В украинском такси хотят официально отказаться от "евроблях"

Одна из крупнейших украинских служб такси Uklon планирует отключить от сервиса "евробляхи".

Сообщается, что сейчас в сервисе 8% авто - на "бляхах". auto.ria.com

Одна из крупнейших украинских служб такси Uklon планирует отключить от сервиса "евробляхи". Сделать это планируют после того, как вступят в силу недавно принятые законы о ужесточения ответственности за незаконное пользование автомобилями с иностранной регистрацией на территории Украины.

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Об этом сообщает Ain.ua со ссылкой на Uklon.

"Политика Uklon касательно нерастаможенных автомобилей будет соответствовать политике государства на этот счет. Мы надеемся, что после шестимесячного льготного периода растаможки, люди откажутся завозить машины с иностранной регистрацией. Но не менее важно, как это будет контролироваться государством: как будут следить за ними на дорогах и штрафовать такие машины. Мы ждем завершения льготного периода и будем действовать в соответствии с решениями государства" - заявил представитель Uklon.

Сообщается, что сейчас в сервисе 8% авто - на "бляхах".

Ранее сообщалось, что Uklon отказывается от автомобилей Lanos.