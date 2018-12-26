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Названы главные причины ДТП с пострадавшими в 2018 году

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Основными причинами ДТП с пострадавшими в Украине стали превышение скорости, нарушение правил маневрирования и пьяное вождение.
Пешеходы стали виной 678 случаев тяжелых ДТП
Пешеходы стали виной 678 случаев тяжелых ДТП
depositphotos.com

Патрульная полиция опубликовала статистику серьезных  ДТП в Украине за 2018 год. Об этом сообщает Автовод.

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Основными причинами ДТП с пострадавшими в Украине стали превышение скорости (32% всех случаев), нарушение правил маневрирования (20% случаев) и пьяное вождение (6% случаев). 

Количество ДТП, совершенных нетрезвыми водителями кажется сравнительно небольшим - “всего“ 6%. Тем не менее, эти 6% ДТП привели к смерти 80 человек и ранениям 1234 человек.

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Также к ДТП часто приводило несоблюдение дистанции, нарушения правил проезда перекрестков и пешеходных переходов.

Пешеходы стали виной 678 случаев тяжелых ДТП.

Ранее сообщалось, что любителей летних шин на снегу могут штрафовать - МВД.

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Теги: ДТП, причины ДТП, Полиция, Украина, статистика, исследование
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