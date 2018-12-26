Как долго нельзя садиться за руль после употребления алкоголя

Водителям необходимо усвоить простое правило - если завтра предстоит вести машину, сегодня от потребление алкоголя нужно воздержаться.

Время отрезвление индивидуально и зависит от особенностей организма depositphotos.com

По результатам опроса, 45% молодых водителей считают, что можно управлять автомобилем с утра, после вечернего употребления алкогольных напитков. Об этом сообщает Автоцентр.

Читай также: Дешевый бензин и письма счастья: К чему готовиться водителям в 2019 году

В действительности, управлять автомобилем можно только тогда, когда организм полностью выведет алкоголь. Время отрезвление индивидуально у разных людей и зависит от особенностей организма. Но в целом, водителям настоятельно советуют брать перерыв в вождении на целые сутки.

Водителям необходимо усвоить простое правило - если завтра предстоит вести машину, сегодня от потребление алкоголя нужно воздержаться.

Ранее сообщалось, что в 2018 году из-за нетрезвых водителей на украинских дорогах погибло минимум 80 человек. А еще 1234 получили повреждения.