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Как долго нельзя садиться за руль после употребления алкоголя

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Водителям необходимо усвоить простое правило - если завтра предстоит вести машину, сегодня от потребление алкоголя нужно воздержаться.
Время отрезвление индивидуально и зависит от особенностей организма
Время отрезвление индивидуально и зависит от особенностей организма
depositphotos.com

По результатам опроса, 45% молодых водителей считают, что можно управлять автомобилем с утра, после вечернего употребления алкогольных напитков. Об этом сообщает Автоцентр.

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В действительности, управлять автомобилем можно только тогда, когда организм полностью выведет алкоголь. Время отрезвление индивидуально у разных людей и зависит от особенностей организма. Но в целом, водителям настоятельно советуют брать перерыв в вождении на целые сутки.

Водителям необходимо усвоить простое правило -  если завтра предстоит вести машину, сегодня от потребление алкоголя нужно воздержаться.

Ранее сообщалось, что в 2018 году из-за нетрезвых водителей на украинских дорогах погибло минимум 80 человек. А еще 1234 получили повреждения.

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Теги: алкоголь, пьяное ДТП, исследование
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