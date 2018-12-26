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Дешевый бензин и письма счастья: К чему готовиться водителям в 2019 году

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Цены на АЗС пошли вниз еще в конце 2018 года и эта тенденция продолжится.
Уже можно предугадать, какими будут основные тенденции 2019 года
Уже можно предугадать, какими будут основные тенденции 2019 года
depositphotos.com

Новый год только начался, но уже вполне можно предугадать, какими будут его основные тенденции. К чему готовиться водителям в 2019 году рассказали Вести.

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Главной положительной новостью станет снижение цен на топливо. Цены на АЗС пошли вниз еще в конце 2018 года и эта тенденция продолжится. Об этом говорит директор консалтинговой компании “А-95“ Сергей Куюн.

Связано это с тем, что мировая цена на нефть уже упала на 40%. Учитывая, что стоимость топлива в Украине зависит от цены нефти на 45%, цена на украинских АЗС уменьшится на 18%. В конце прошлого года цены уже упали на 10%, а значит - можно ожидать удешевление еще на 8%. Впрочем, есть вероятность, что нефть все же отвоюет свое в течении года и показатели будут не такими радужными.

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Другая тема, которая станет актуальной в 2019 году - "письма счастья". Уже с 17 декабря будут приняты последние необходимые документы для запуска системы фото-видеофиксации нарушений и водители начнут получать штраф по почте. 

Ранее сообщалось, что в украинском такси хотят официально отказаться от "евроблях".

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Теги: топливо, штрафы, автофиксация нарушений, письма счастья, Украина
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