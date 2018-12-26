Дешевый бензин и письма счастья: К чему готовиться водителям в 2019 году

Цены на АЗС пошли вниз еще в конце 2018 года и эта тенденция продолжится.

Уже можно предугадать, какими будут основные тенденции 2019 года depositphotos.com

Новый год только начался, но уже вполне можно предугадать, какими будут его основные тенденции. К чему готовиться водителям в 2019 году рассказали Вести.

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Главной положительной новостью станет снижение цен на топливо. Цены на АЗС пошли вниз еще в конце 2018 года и эта тенденция продолжится. Об этом говорит директор консалтинговой компании “А-95“ Сергей Куюн.

Связано это с тем, что мировая цена на нефть уже упала на 40%. Учитывая, что стоимость топлива в Украине зависит от цены нефти на 45%, цена на украинских АЗС уменьшится на 18%. В конце прошлого года цены уже упали на 10%, а значит - можно ожидать удешевление еще на 8%. Впрочем, есть вероятность, что нефть все же отвоюет свое в течении года и показатели будут не такими радужными.

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Другая тема, которая станет актуальной в 2019 году - "письма счастья". Уже с 17 декабря будут приняты последние необходимые документы для запуска системы фото-видеофиксации нарушений и водители начнут получать штраф по почте.

Ранее сообщалось, что в украинском такси хотят официально отказаться от "евроблях".