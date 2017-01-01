Полиция выписывает автомобилистам незаконный штраф - СМИ
Нередко встречаются ситуации, когда патрульные останавливают автомобиль и, не найдя нарушений, на ходу ищут, к чему бы придраться.
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В первую очередь они смотрят на лобовое стекло и, если на нем есть трещина, или царапина - выписывают штрафы. Как сообщает Авто24, такой штраф является незаконным.
Патрульные ссылаются на ч. 1 ст. 121 КУоАП (Управление транспортным средством, имеющим технические неисправности, с которыми эксплуатация авто запрещается – штраф 425 грн).
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В списке неисправностей по этой статье указаны, например, поломки мотора, тормозов, рулевой системы, но царапины на лобовом стекле в нем нет.
Другими словами, царапина, или скол на стекле не считается нарушением, которое запрещает эксплуатацию авто, а значит и штрафовать за нее не должны.
Ранее сообщалось, что в Киеве из-за выбежавшего на дорогу пешехода разбился бензовоз.
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