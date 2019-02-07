В 2018 году полиция нашла 40% украденных авто

За 2018 год полицейские нашли 2634 украденных авто из 6500.

Правда, в 2013 году, до реформы полиции, было найдено 3746 автомобиля из 6152 украденных, а это 60% depositphotos.com

За 2018 год полицейские нашли 2634 украденных авто из 6500. Таким образом, успешность полицейских составила около 40%. Статистика, например, за 2016 год намного хуже - всего 27% найденных автомобилей (3116 из 8824).

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Статистика опубликована пресс-службой Нацполиции.

Таким образом, за год статистика существенно улучшилась. С другой стороны, в 2013 году, до реформы полиции, было найдено 3746 автомобиля из 6152 украденных, а это 60%.

Будем надеяться положительная тенденция продолжиться и количество найденных авто будет расти.

Ранее сообщалось, что маршртучиков будут жестко штрафовать за отказ возить льготников.