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Проезд по трем оживленным трассам может стать платным - Укравтодор

Комментариев: 3
Главной сложностью может стать неготовность украинцев пользоваться такими дорогами.
Водителям, которые будут часто пользоваться платными дорогами, могут предлагать выгодные тарифы
Водителям, которые будут часто пользоваться платными дорогами, могут предлагать выгодные тарифы
wikipedia.org

В Украине может появиться целый ряд платных дорог - сейчас "Укравтодор" рассматривает 10 вариантов возможных направлений. Об этом сообщает Сегодня, со ссылкой на главу Укравтодора Елену Криворучко.

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Три направления имею наибольший потенциал стать первыми платными дорогами: Киев - Белая Церковь, 60 км на участке Львов - Краковец и дорога Львов - Тернополь.

Главной сложностью может стать неготовность украинцев пользоваться такими дорогами. Особенно, учитывая, что по закону у платных дорог должны быть бесплатные альтернативы.

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По словам Криворучко, проблему можно решить программами лояльности, или разные тарифы  - активным пользователям могут предлагать более выгодные условия. Другой сложный момент - поиск инвесторов.

Ранее сообщалось, что на Почтовой площади посреди дороги установили ограничительные столбики.

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Теги: платные дороги, Укравтодор, дороги
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  25.02.2019, 14:07
Оценка:  0
гость
Главное, чтобы эти сраные "реформаторы" а попросту любители дармовщины не лезли на ныне существующие дороги. Сначала пусть что-либо построят за свой кошт, а потом требуют за это деньги.А то уже мы имеем ситуацию с электричеством, газом и прочими обещаниями лучшей жизни
Boxerogos    25.02.2019, 14:00
Оценка:  +1
Boxerogos
Всё правильно!Стадо наше безропотное нужно доить до последнего!Сначала разворовывать средства,выделяемые на ремонт дорог,затем ставить стадо в известность что ему скоро нужно будет платить за то чтобы ездить по дорогам...Браво!)))))))))))))
ANDREICH    25.02.2019, 13:47
Оценка:  +3
ANDREICH
а акциз з палива вже багато рокив куди витрачаеться?
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