Проезд по трем оживленным трассам может стать платным - Укравтодор

Главной сложностью может стать неготовность украинцев пользоваться такими дорогами.

Водителям, которые будут часто пользоваться платными дорогами, могут предлагать выгодные тарифы wikipedia.org

В Украине может появиться целый ряд платных дорог - сейчас "Укравтодор" рассматривает 10 вариантов возможных направлений. Об этом сообщает Сегодня, со ссылкой на главу Укравтодора Елену Криворучко.

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Три направления имею наибольший потенциал стать первыми платными дорогами: Киев - Белая Церковь, 60 км на участке Львов - Краковец и дорога Львов - Тернополь.

Главной сложностью может стать неготовность украинцев пользоваться такими дорогами. Особенно, учитывая, что по закону у платных дорог должны быть бесплатные альтернативы.

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По словам Криворучко, проблему можно решить программами лояльности, или разные тарифы - активным пользователям могут предлагать более выгодные условия. Другой сложный момент - поиск инвесторов.

Ранее сообщалось, что на Почтовой площади посреди дороги установили ограничительные столбики.